Cade dalla scala mentre imbianca una parete, muore operaio 46enne a Firenze

Tragedia sul lavoro nella mattinata di ieri alla periferia di Firenze, in via Mariotti di Nardo. Un uomo di 46 anni, di origine albanese, è deceduto a seguito di una caduta da una scala mentre stava eseguendo lavori di ritocco e imbiancatura su una parete di uno stabile.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si trovava su una scala quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio ed è precipitato all’indietro da un’altezza di circa tre metri. Nonostante il rapido intervento dei soccorsi sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita all’obitorio di medicina legale, dove sarà a disposizione della procura per gli accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori della prevenzione sul lavoro della Asl, incaricati di verificare le condizioni di sicurezza del cantiere e stabilire se la vittima lavorasse come artigiano autonomo o come operaio dipendente di una ditta. Saranno inoltre esaminati i dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati e le eventuali autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei lavori.

La procura ha avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Resta da comprendere se l’uomo fosse adeguatamente formato e se le norme di sicurezza sul lavoro fossero state rispettate. Questo tragico episodio riporta nuovamente l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri e sulla necessità di garantire condizioni di lavoro sicure per tutti gli operatori del settore edile.