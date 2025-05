Cultura, FdI a Firenze: "Elemento da valorizzare"

Fratelli d'Italia ha scelto Firenze, per svolgere l'evento "Spazio Cultura" che ha lanciato un messaggio chiaro: la cultura è l'essenza della nostra civiltà e pertanto deve essere libera e accessibile a tutti.

Pilastro dell'identità Nazionale, elemento fondante e necessario, la cultura deve essere valorizzata, condivisa e per tanto il partito di maggioranza ha proposto un modello di dialogo e confronto lontano da logiche di divisione, lontano da condizionamenti ideologici, aperta al dialogo e alla pluralità.

L'evento ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del partito tra cui il ministro della cultura Alessandro Giuli, il capogruppo Lucio Malan e Galeazzo Bignami, il ministro per gli affari europei Tommaso Foti, presenti anche artisti come Mogol, Beatrice Veneri, Federico Moccia, Giorgio Pasotti, Marco Masini che hanno arricchito i dibattiti con la loro esperienza diretta.

Una grande visione condivisa, la necessità della libertà della cultura, essenza che ha reso l'Italia grande nel mondo, sostiene Daniela Simonetti, rappresentante provinciale delle politiche europee di FDI, la quale sottolinea come questo importante patrimonio da preservare, divulgare e onorare con le dovute iniziative ed i dovuti investimenti, rappresenta anche un motore fondamentale per lo sviluppo economico del Paese dove ogni euro prodotto, proprio dalle attività culturali, genera un inevitabile effetto moltiplicatore in altri settori economici come il turismo, i trasporti e il "made in Italy" e su questo la stessa Simonetti in qualità di presidente del commercio sez. Empolese Valdelsa Conflavoro PMI esprime una particolare attenzione e sottolinea che proprio la cultura la quale crea un circolo virtuoso di sviluppo per anni ha incontrato una corrosiva politica limitante.

Fratelli d'Italia con questa iniziativa ha voluto puntualizzare la sua presenza e l'enorme intenzione di riportare in luce, in rinascita, il nostro patrimonio e quindi la scelta non casuale di Firenze "Culla del Rinascimento". Un messaggio forte di fatti e promesse tutt'altro che vane.



