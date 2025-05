Festa della Mamma, le iniziative alla Pieraccini di Poggibonsi

L'aria frizzante di Maggio si è colorata di affetto e creatività all'Istituto Comprensivo 2 di Poggibonsi, con i bambini della classe seconda C della scuola primaria impegnati in dolci preparativi per la Festa della Mamma. Quest'anno, i piccoli alunni hanno realizzato con le loro mani due doni speciali, pensati per rendere ancora più dolce la mattinata della loro Super Mamma: una coloratissima tovaglietta per la colazione ed una ricetta scritta con cura in inglese.

Le aule si sono trasformate in vivaci laboratori dove pennarelli, tempere e tanta fantasia sono stati gli ingredienti principali. Ogni bambino ha messo il proprio cuore nella creazione di una tovaglietta unica, decorata con fiori sgargianti, cuori pulsanti e dediche affettuose. Il risultato? Un arcobaleno di colori e messaggi d'amore pronti ad abbellire la tavola della colazione di ogni mamma.

I piccoli studenti si sono cimentati in un'altra entusiasmante attività: scrivere una semplice ricetta in inglese dedicata alle loro mamme. Tra parole nuove e sorrisi concentrati, sono nate ricette fantasiose per "Super Mum" o "Lovely Heart Biscuits", un modo originale e divertente per esprimere il loro affetto e mettere in pratica le competenze linguistiche apprese.

"Bellissimo vedere l'impegno e l'entusiasmo dei bambini nel realizzare questi doni”. Hanno messo davvero tanto amore in quello che hanno fatto, pensando a quanto sarebbe piaciuto alle loro mamme. L’idea della ricetta in inglese è stata un modo creativo per unire l'apprendimento della lingua ad un gesto affettuoso.

Dalle mani dei piccoli sono così nati non solo oggetti, ma veri e propri messaggi d'amore, pronti a rendere la Festa della Mamma un giorno ancora più speciale e indimenticabile. Un piccolo gesto, un grande significato.

Fonte: Ufficio stampa