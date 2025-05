Famiglia, imperfezioni, sentimenti: tante persone a Leggenda per Luca Trapanese

Un sabato di cultura e emozioni al Chiostro degli Agostiniani. In occasione di Leggenda a Empoli il 10 maggio è stato ospite Luca Trapanese che, in dialogo con Matteo Grimaldi, ha parlato del suo ultimo libro e non solo. È stata una serata in cui si è parlato di famiglia e di inclusione, di amicizia, di imperfezioni, di molti temi attuali.

Il libro di Trapanese è "Non chiedermi chi sono", edito da Salani. Nel romanzo il protagonista perde il miglior amico ma incontra una persona che ha subito 'un forte stress' e in lui qualcosa si è rotto. Il legame tra i due sarà il propulsore per affrontare i problemi.

Nella serata empolese Luca Trapanese ha raccontato, di fronte a un numeroso pubblico, "cosa significa soffrire e cosa significa convivere con gli altri, riconoscersi uguali nella diversità, bellissimi nell’imperfezione".

Trapanese, napoletano e assessore nella giunta Manfredi, è impegnato da sempre in progetti legati alla disabilità. Ha adottato nel 2018 Alba, una bambina con sindrome di down, e i due sono seguitissimi sui social. Dalla loro storia è stato tratto un film.