Lupi, vittoria netta contro Firenze

Primi dopo il girone di andata, primi al termine del campionato. In mezzo, passi falsi fisiologici in un’annata sportiva lunga e faticosa, situazioni che alla fine danno ancora più luce a quanto realizzato dai ragazzi di Pagliai e Bocini, sempre pronti a rialzarsi, mai domi. La continuità di risultati e la forza del gruppo hanno portato alla vittoria del campionato, oltre che a una Coppa Italia giocata da protagonisti, e adesso saranno determinanti per il percorso nei playoff.

La partita con Firenze non ha portato particolari emozioni. Gli ospiti si sono comunque approcciati al match con impegno, mostrando di essere un gruppo valido, anche come atteggiamento, ma hanno trovato di fronte una Codyeco quadrata, pronta a cogliere ogni occasione per arrivare all’obiettivo dei tre punti. La squadra di coach Giglio ha sbagliato tanto in battuta (11 errori, nessun ace), e ha trovato difficoltà sia in ricezione che in attacco: il gioco, a tratti forzatamente scontato, ha esaltato il muro dei padroni di casa, a segno 11 volte nel fondamentale (4 personali per Da Prato, 3 per Simoni, 2 Caproni, 1 a testa Colli e Pahor).

Archiviato il campionato, subito testa alla finalissima per la promozione in A3. I Lupi giocheranno l’andata in casa, davanti alla propria gente, sabato 17 marzo 2025. L’avversaria, Stadium Pallavolo Mirandola, retrocessa dalla categoria superiore al termine della passata stagione, si presenta come una vera e propria corazzata per la categoria. Non ha partecipato alla final four di Coppa Italia, beffata da Monselice nel quarto di finale, ma si è concentrata sul campionato, vincendo il competitivo girone C. Il ritorno si giocherà in Emilia sette giorni dopo e sarà ovviamente decisivo (in caso di parità è previsto il golden set). La perdente avrà comunque la possibilità di rientrare in gioco contro le “seconde”, ma sono ovviamente discorsi prematuri. Attenzione assoluta a questa finale, che era primo obiettivo stagionale e che sarà vissuta come un grande evento da tutto l’ambiente biancorosso.

Il match. Starting six. Codyeco con Mignano-Da Prato, Colli-Pahor, Simoni-Caproni, Bini (libero). Firenze Volley schiera Pontillo-Baldanzi L., Coletti G.-Coletti A., Nuti-Braito, Baldanzi G. libero

1set. Il primo break è firmato Codyeco, 10-7. Da Prato da seconda linea tiene il vantaggio, Colli e Caproni a muro lo aumentano a +5. Time-out Giglio. I Lupi non si fermano, errore diretto di Baldanzi e punteggio 17-9. Il muro di Simoni vale il 20-11. Secondo discrezionale per Firenze Volley. Sul 23-12, doppio cambio per gli ospiti con Tung e Poltronieri. Sul 24-14 è Simoni a chiudere il set con un attacco dal centro.

2set. Codyeco senza cambi, Firenze con Poltronieri in diagonale a Pontillo. La partenza è biancorossa, 4-0 e primo intervento di Giglio che chiama i suoi alla panchina. Pahor firma il 7-1. Grande attacco in diagonale di Da Prato per l’11-5, poi ci pensa il muro biancorosso a tenere le distanze. Pagliai avvicenda Pahor con Matteini. Il capitano ci tiene a mettere giù un ace e sfodera una battuta strepitosa per il 14-7. Sul 18-11 dentro Baldini per Simoni. Due errori diretti dei padroni di casa danno fiato a Firenze; Pagliai ricorre al time-out. Il cambiopalla lo sistema Colli, ancora + 5, 19-14. La Codyeco piazza muri importanti, Da Prato mette la firma sul 22-14. Sul 24-15 attacco vincente di Baldanzi, entrato in doppio cambio con Tung, poi Gabriele Coletti stoppa Matteini. Lo schiacciatore pratese si riscatta sulla palla successiva.

3set. Firenze si presenta in campo con Ceccherini libero di ricezione e Mazzinghi per Nuti. Torna Baldanzi dall’inizio. Codyeco nella stessa formazione. Sul 6-4 entra Civinini per il servizio. La Codyeco tiene due punti di margine e sfrutta un errore di Mazzinghi per prendere vantaggio, 10-7. Ace di Da Prato per il 12-8. Firenze cerca di rimanere nel punteggio chiamando spesso in causa Gabriele Coletti, incisivo dal centro. Gli ospiti però forzano parecchio l’attacco e commettono errori in serie nel momento decisivo: sul 15-10 Giglio sceglie di fermare tutto con un tempo tecnico. Gran difesa di Bini su Braito e contrattacco vincente di Colli. Altro time-out Firenze sul 18-11. Il 20-13 è una bomba di Maletaj, entrato in campo per Pahor. Pagliai propone anche il doppio cambio: Attuoni e Camarri dentro. Firenze con un doppio muro vincente torna a -4. Risponde, sempre a muro, Caproni. Il centrale livornese mette a terra anche il 23-19. Sul 23-21 Pagliai chiama il primo time-out del set. Al rientro, Colli trova subito il sideout, e sul match-point sbaglia Braito. 3-0.

Codyeco Lupi S. Croce-Firenze Volley 3-0

Parziali: 25-14, 25-17, 25-21

Codyeco Lupi S. Croce: Civinini, Baldaccini (L), Maletaj 1, Camarri L., Baldini, Colli 9, Matteini 2, Simoni 8, Da Prato 15, Caproni 10, Mignano 1, Pahor 4, Bini (L), Attuoni. All. Pagliai 2^ All. Bocini

Firenze Volley: Panzeri, Coletti G. 12, Mazzinghi 1, Tung 1, Nuti 2, Coletti A. 6, Poltronieri, Baldanzi L. 4, Braito 8, Ceccherini (L), 18 Masoni, 19 Baldanzi G. (L), 20 Pontillo 1, Filippini. All. Giglio 2^ All. Desirè

Arbitri: Alessia Bruttini, Benedetta Gennari

Fonte: Lupi Volley - Ufficio stampa

