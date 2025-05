Molesta studentessa minorenne a scuola, sospeso tecnico di laboratorio a Empoli

Molestie sessuali a una studentessa minorenne, allontanato da scuola un tecnico di laboratorio. È successo a Empoli in un istituto superiore. La vicenda risale allo scorso autunno, si tratterebbe del secondo caso di

L'uomo ha proposto ricorso d'urgenza in sede cautelare al tribunale di Firenze, ha chiesto di poter tornare a lavorare in attesa che si concluda l'inchiesta a suo carico, ma è arrivato il no dei giudici. A scriverlo è il Corriere Fiorentino.

Stando quanto ricostruito, il tecnico avrebbe iniziato a molestare una studentessa che almeno inizialmente avrebbe fatto finta di nulla. Pi avrebbe iniziato a rispondere ai vari apprezzamenti inadeguati dell'uomo con frasi come "potrei essere tua figlia, cerca altrove".

L'interesse però sarebbe proseguito e per la ragazza sarebbero nati "sentimento di turbamento e disagio" come riportato dal Tribunale. Le avrebbe anche toccato i capelli senza consenso, proposto di uscire, l'avrebbe seguita in corridoio, attesa davanti al bagno e posto domande intime.

Dopo averne parlato coi genitori, è stato deciso dalla famiglia della giovane di attivarsi coi vertici dell'istituto. A gennaio era stato avviato il procedimento disciplinare, poi a febbraio la sospensione fino a fine anno. L’uomo si è difeso sostenendo che in realtà si era trattato solo di un mero scambio di cortesia. Per il Tribunale la sospensione è legittima.