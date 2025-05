Nasce il Presidio Slow Food della cipolla di Certaldo

Sabato 22 maggio alle 18 in piazza Macelli a Certaldo si terrà la presentazione del Presidio Slow Food Cipolla di Certaldo. L'impegno di alcuni produttori ha consentito, grazie ad una intensa collaborazione, la nascita del presidio.

I presidi Slow Food hanno lo scopo di custodire alcuni prodotti tipici di un territorio nel rispetto di una seria regolamentazione produttiva per salvaguardare la loro caratteristica specifica a tutela della biodiversità. Il progetto parte dall'urgenza di salvare la biodiversità alimentare mappando prodotti che rischiano l'estinzione.

La Cipolla di Certaldo ha una sua storia peculiare e le sette Aziende Agricole coinvolte nel progetto hanno voluto dare una nuova luce di eccellenza a un simbolo del paese di Certaldo.

Per costituire un Presidio Slow Food è necessario mettere a punto un disciplinare produttivo rigoroso che tutti gli agricoltori aderenti al presidio sono tenuti a rispettare. Il disciplinare prevede ad esempio il divieto di uso dei diserbanti, l'utilizzo della pratica della pacciamatura biodegradabile, un insieme di controlli produttivi a tutela del consumatore.

La nascita del Presidio della Cipolla di Certaldo è "l'inizio di un lavoro per la diffusione di questo ortaggio nella rete distributiva del nostro territorio e in altri territori da parte degli agricoltori coinvolti, a cui si aggiunge il contributo di trasformatori della cipolla per mettere a disposizione della distribuzione altre tipologie sempre derivanti dalla Cipolla".

La produzione utilizza sementi certificate, fornite dalla banca del seme del germoplasma della Regione Toscana per la semina e la successiva coltivazione delle cipolle di Certaldo. Questo garantisce la genuinità del patrimonio genetico delle piantine di cipolla di Certaldo.

Questo primo passo "avvia un percorso che dovrà vedere impegnati i produttori e le Condotte Slow Food per altre iniziative che valorizzino l'agricoltura locale in tutte le sue forme come ad esempio l'istituzione della strada della Cipolla di Certaldo come riconoscimento al valore del prodotto".

