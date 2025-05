Pisa in festa per la A: la squadra sventola bandiera della Palestina

Il Pisa è in Serie A e sabato 10 maggio è stato il giorno della maxi-festa in città. Durante le celebrazioni della squadra col pullman scoperto in centro è spuntata anche una bandiera della Palestina, sventolata da giocatori e staff di fronte alle migliaia di persone presenti.

Nel video che gira sui social ed è stato condiviso e commentato da tantissime persone si vede mister Filippo Inzaghi con la bandiera così come alcuni giocatori. Il video si può vedere anche qua sotto.

Si sa che il Pisa ha una tifoseria perlopiù politicizzata e schierata apertamente, si sa che il tema della Palestina è molto sentito in curva. Non è chiaro se sventolare quella bandiera sia stato un gesto 'politico' voluto e intenzionale da parte della squadra o se sia stato dettato dall'euforia del momento.

Celebrating Serie A promotion, Pisa’s players and manager Pippo Inzaghi—legendary AC Milan and Italy striker—wave the Palestinian flag, uniting football and solidarity. Forza Pisa! @PisaSC pic.twitter.com/9oozGDovZq — Leyla Hamed (@leylahamed) May 10, 2025

