Ponte a Egola, al Conad solidarietà col 'Carrello sospeso'

Nell’ambito delle celebrazioni della Settimana Internazionale della Croce Rossa, durante la quale i comitati promuovo i 7 principi cardine dell’Associazione (umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità), Territorio in comune e il punto vendita Conad di Ponte a Egola hanno deciso di promuovere l’attività della Croce di Rossa di Ponte a Egola.

Guidati dalla regia della Direttrice del Conad Vanessa Betta è stato dato un vivace e simpatico messaggio ai cittadini, invitandoli ad aprire il loro cuore per sostenere il progetto conosciuto come Carrello Sospeso ideato appunto dal Comitato di Ponte a Egola; Territorio in comune e Conad hanno infatti donato un carrello pieno di generi di prima necessità che la Croce Rossa provvederà successivamente a distribuire alle persone che ne fanno richiesta e che ne hanno necessità.

Ognuno di noi può contribuire a questa iniziativa; con il progetto del Carrello Sospeso, i cittadini, con un piccolo ma importante gesto, possono aiutare le famiglie in difficoltà acquistando generi alimentari e non presso il punto vendita Conad sopra citato per poi donarli nel Carrello Sospeso presente nei pressi delle casse del supermercato; i Volontari della Croce Rossa provvedono successivamente alla distribuzione dei prodotti presenti nel Carrello.

Territorio in comune e Conad invitano la cittadinanza ad aprire il loro cuore, perché ogni piccolo gesto non è mai insignificante come ci ha insegnato Madre Teresa di Calcutta "Quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma l’oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo."

Si ringrazia Il Presidente della Croce Rossa di Ponte a Egola, Paolo Micheli, per aver appoggiato l’iniziativa ed i Volontari presenti che ci hanno accompagnato durante la spesa.

Fonte: Ufficio stampa

