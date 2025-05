Premio Busoni 2025, torna il concorso per studenti e studentesse

Tutto pronto per la Decima Edizione del Concorso Nazionale per Studenti di Scuole Medie e Licei ad Indirizzo Musicale "Premio Busoni 2025". La prestigiosa manifestazione, ben riconosciuta nel panorama musicale nazionale, si svolgerà infatti nei giorni 17 e 18 maggio presso i locali della Scuola Comunale di Musica di Castelfiorentino e vedrà la partecipazione in contesto concorsuale di un alto numero di giovani e giovanissimi musicisti di talento,rappresentanti di Scuole Medie e Licei ad Indirizzo Musicale di tutta Italia.

Il Concorso, dedicato alla figura del grande pianista e compositore empolese Ferruccio Benvenuto Busoni, è patrocinato dal Comune di Castelfiorentino e dalla Città Metropolitana di Firenze, in collaborazione con la Scuola Comunale di Musica di Castelfiorentino: una Commissione di altissimo livello avrà il difficile compito di valutare l'esecuzione di ciascun Concorrente e valorizzarne il talento artistico e musicale. La Giuria sarà composta da Sabrina Bessi, cantante lirica, Fabrizio Graceffa, chitarrista, Chiara Tommasoni, violinista, Dario Cappetti, pianista, Alessio Cioni, pianista e premiato alla 56a Edizione del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni di Bolzano: tutti nomi importanti e noti nel panorama concertistico e didattico nazionale ed internazionale.

Alto il numero delle Scuole: da segnalare la partecipazione degli Studenti dell'IC Carlo del Prete di Lucca, dell'IC Margherita Hack di Massarosa, dell'IC Oltrarno di Firenze, del Liceo Piccolomini di Siena. Saranno presenti anche gli Studenti dell IC "Vinci" di Sovigliana, Scuola che da sempre rappresenta un riferimento importante nel Circondario Empolese, grazie allo sviluppo, eccellenza e promozione del proprio percorso musicale.

Significativa anche quest'anno la partecipazione dell'IC 2 di Poggibonsi ed un alto numero di Studenti sarà presente al Concorso, a testimonianza della centralità nel territorio dell'Istituto, nella valorizzazione dell'Indirizzo Musicale e nella partecipazione dei propri Studenti ad eventi così importanti e formativi: per tutti questi giovani musicisti il Concorso rappresenterà ancora una volta un'occasione unica per la valorizzazione del proprio talento e della propria crescita musicale.

"Agli occhi di tutti questi fantastici ragazzi - spiega il M° Alessio Cioni - questo appuntamento diventa sempre più una bellissima occasione per mostrare i propri risultati raggiunti e le proprie capacità dopo un intenso anno scolastico. Questi eventi simboleggiano una fiducia ed una speranza culturale e musicale riposta nelle giovani generazioni; ancora una volta tutti questi Studenti hanno le "carte in regola" per stupirci e per regalarci un futuro sicuramente bellissimo e creativo: da qui quello sguardo lieto,di busoniana memoria, che resta privilegio di chi guarda innanzi".

Appuntamento quindi con la Decima Edizione del Concorso "Premio Busoni 2025".

Notizie correlate