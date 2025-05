Pro Loco Santa Croce, Battini nuovo presidente

In base alle votazioni avvenute nei giorni 10 e 11 maggio 2025, il nuovo organigramma della Pro Loco Santa Croce sull’Arno (PI) è il seguente:

Gian Luca Battini - Presidente

Annalisa Buti - Vice Presidente

Federica Ghimenti - Segretario e Tesoriere

Fabrizio Rossi - Consigliere

Maria Laura Matteucci - Consigliere

Serena Giannotti - Consigliere

Cecilia Cecchetti - Consigliere

Denise Repetto - Consigliere

Grazia Dalle Vedove - Consigliere

Angelo Scaduto - Presidente Onorario

Il nuovo Presidente esprime "il suo più grande ringraziamento a tutti i soci venuti a votare in questi due giorni e una menzione particolare al Presidente uscente Angelo Scaduto che ha contribuito in tanti anni a far conoscere la Pro Loco Santa Croce in tutta Italia. Infine un ringraziamento speciale ai nuovi consiglieri che fin da subito hanno dimostrato orgoglio e entusiasmo in questo nuovo impegno".