Sconfitta in gara-uno per Use Computer Gross

Meno male che sono playoff dove, come si sa, tra appena tre giorni non ci si pensa più e si riparte da zero. Perché, dopo gara uno di Borgomanero, la domanda è solo una: era davvero l’Use Computer Gross? Il finale di 98-76 direbbe di no e, soprattutto, a dire di no è la fase difensiva nella quale la squadra stecca, toccando in alcuni momenti un divario che mai si era visto in questa stagione (meno 31 sul 90-59). E’ quindi proprio da qui che i ragazzi di coach Valentino devono ripartite per rimettere in equilibrio la serie e giocarsi poi il tutto per tutto in gara tre, anche se la Borgomanero esuberante e lanciata vista in questa gara sarà avversario a dir poco ostico anche a Empoli.

Rosselli sesto uomo di un’Use che trova strada nel pitturato con Maric e De Leone. La difesa concede subito troppo specie sull’1 contro 1 (11-4) e, sul 17-9 dopo circa cinque minuti, coach Valentino è già costretto a fermare il gioco. Quando si riparte c’è Rosselli in campo e Giannone, più di forza che di tecnica, appoggia il 22-15. Dietro non ci siamo ancora anche se il divario resta nell’ordine di un paio di possessi e quindi, in attesa di momenti migliori, anche se non va bene tutto sommato ci si può stare visto che al 10’ siamo 28-24. De Leone mette il meno 2 e Rosselli impatta a 28 e stavolta è coach Di Cerbo a chiedere minuto. Da qui in poi l’Use sparisce dal campo. Si riparte infatti con un 7-0 per i locali sigillato da Bazan: 35-28. Borgomanero si riprende in mano le redini della partita (41-30) e, grazie alle sue accelerazioni, schizza sul massimo vantaggio nel finale con due triple dagli angoli: 49-34 al riposo con parziale di 21-10. Ancora College alla ripresa del gioco prima con un rimbalzo offensivo e poi con una tripla. A lottare è come suo solito De Leone ma è troppo poco, serve qualcosa di più anche perché si arriva sul meno 22: 60-38, 11-4 dopo il riposo. Giannone la mette dall’arco ma College non molla la presa e Bazan firma il più 23: 58-45 quando ci sono da giocare ancora cinque minuti. Arriva qualche sprazzo ora con Mazzoni ora con Giannone ma si torna lì: per rimetterla in piedi servirebbe ben altro, qualcosa che la Computer Gross in questa partita non ha mai messo in campo. Al 30’ il tabellone dice 80-53 (31 i punti subiti in dieci minuti) ed a questo punto forse meglio archiviare il tutto e pensare a gara due. Il meno 31 sul 90-59 e le ampie rotazioni fanno capire che è così e quindi ci si trascina fino al finale di 98-76 aggrappati alla regola dei playoff che azzera tutto ma ad una condizione: va bene nessun dramma, ma mercoledì servirà una faccia diversa, quella che l’Use Computer Gross ha più volte dimostrato di avere e che ora deve tirare fuori. L’alternativa è non andare in vacanza.

98-76

COLLEGE BASKETBALL BORGOMANERO

Olivieri, Giustina, Broggi 18, Benzoni 8, Piccirilli 10, Gaiola 11, D’Amelio 13, Charfi 3, Bazan 13, Osagie 7, Osasuwa 10, Rupil 5. All. Di Cerbo (ass. Cassina/Coralluzzo)

USE COMPUTER GROSS

Giannone 19, Baldacci, Baccetti 11, Sesoldi 5, Rosselli 5, De Leone 12, Mazzoni 15, Quartuccio, Tosti 3, Giantini, Regini 4, Maric 2. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Giuliani di Vigevano e Martinetti di Bovisio Masciago

Parziali: 28-24, 49-34 (21-10), 80-53 (31-19), 98-76 (18-23)

