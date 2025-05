Tentano l'occupazione abusiva di una casa del Comune a Santa Croce

Hanno provato a occupare in maniera abusiva un appartamento di proprietà del Comune. Solo l'intervento dei carabinieri e della polizia municipale ha bloccato l'occupazione. È successo giovedì 8 maggio in via Banti a Santa Croce sull'Arno in un alloggio in attesa di essere riassegnato. Sul posto presente anche l'assessora Sonia Boldrini.

Alcuni residenti di via Banti hanno segnalato il tutto, così le forze dell'ordine sono arrivate sul luogo. Così Boldrini: "Il loro tempestivo operato ha impedito l'accesso abusivo a un appartamento vuoto, salvaguardando i diritti di coloro che legittimamente attendono l'assegnazione di un alloggio popolare. Ritengo fondamentale sottolineare l'importanza cruciale che le case popolari rivestono per garantire l'abitazione e il benessere sociale della nostra comunità. È per questo motivo che ogni tentativo di abuso non può e non deve essere tollerato.

"In linea con quanto espresso, desidero ribadire la mia personale disponibilità ad aiutare le famiglie in difficoltà presenti sul nostro territorio. Tuttavia, questo sostegno deve necessariamente avvenire attraverso un percorso sociale strutturato, che possa offrire un aiuto concreto e multidimensionale. Proprio per questo motivo, non possiamo accettare in alcun modo che le case popolari vengano occupate abusivamente.

Confido nella collaborazione di tutti per garantire il rispetto delle regole e la tutela dei diritti di chi ne ha più bisogno" chiude l'assessora.