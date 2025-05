Via Porta Raimonda a Fucecchio si è 'rifatta' il look

Una nuova inaugurazione per il centro di Fucecchio, in cui proseguono a ritmo serrato i lavori di rigenerazione urbana realizzati grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Si tratta di via Porta Raimonda, inaugurata ieri, sabato 10 maggio, alla presenza della sindaca Emma Donnini e della giunta comunale.

L'intervento, inserito nel bando “Rigenerazione urbana” e, nello specifico, nel lotto che comprende anche la ricostruzione delle scarelle di via Sant’Antonio e la riqualificazione di piazza Bracci, piazza La Vergine, piazza Vittorio Veneto, piazza Lavagnini e via Sbrilli, ha permesso di realizzare una nuova pavimentazione in pietra.

“Un’altra opera che concorre a rinnovare il volto della nostra città – spiega la sindaca Emma Donnini –, resa possibile grazie alla capacità dell'amministrazione comunale di intercettare i fondi del PNRR. Dopo gli interventi su corso Matteotti, piazza La Vergine e piazza Amendola, con via Porta Raimonda andiamo a concludere la riqualificazione della parte bassa del centro del paese, consegnandolo alla cittadinanza in una veste più bella e moderna che potrà essere vissuta a pieno già in occasione degli eventi della settimana del Palio, che permetteranno all'intera comunità di tornare a vivere questi spazi di incontro e socialità”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

