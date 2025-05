A Vinci c’è la Festa del volo, ecco il programma

L’Anno del Volo a Vinci ha anche una sua festa dedicata. È domenica 18 maggio e per tutta la giornata il borgo leonardiano sarà un aerodromo in miniatura (e non solo) per la Festa del volo, un grande assortimento di iniziative ed eventi che vanno dall’esposizione di aeromodelli a visite guidate a tema, passando per esibizioni e partecipazioni a voli panoramici.

Il programma è totalmente ispirato al tema di questo anno vinciano e aperto a tutta la famiglia. Alcune iniziative vanno però prenotate, come per esempio la partecipazione al volo panoramico su Vinci organizzato dalla Promo Air, che permetterà di decollare e vedere dall’alto la città del Genio dall’elicottero (per prenotare è necessario chiamare il 3342446029 o il 3394370160.)

La Festa del volo è anche cultura: Roberta Barsanti, direttrice del Museo Leonardiano, guiderà i visitatori alla scoperta della sezione più affascinante della collezione, quella dedicata al volo. Dalla celebre sfera volante agli strumenti per la navigazione aerea, questo percorso offre uno sguardo unico sulle visioni leonardiane e sulle origini della collezione del Museo.

Daniele Vanni, sindaco di Vinci, presenta così l’evento: “La Festa del volo è un evento che recupera una nostra tradizione che per anni ha fatto entusiasmare bambini e famiglie. Penso sia importante riprendere un percorso visto l'importanza del volo per la città di Leonardo Da Vinci e per rendere omaggio alle tante persone che in passato hanno lavorato per rendere più attrattivo il nostro paese”, ricordando così le edizioni della Festa dell’aria, che a Vinci ha animato il borgo negli ultimi anni del secolo scorso.

Aeromodellismo e aeronautica in esposizione

La Festa del volo continua tutto il giorno in Piazza della Libertà e Piazza Masi, dietro il castello dei Conti Guidi: esposizioni di elicotteri, aerei d’epoca, monoplani, biplani e deltaplani, per osservare da vicino straordinari mezzi volanti che hanno fatto (e fanno ancora) la storia dell’aviazione (a cura dell’Archivio Storico Federigi e Tuscany Fly); modellismo di aerei e droni, tra dimostrazioni e piccoli capolavori meccanici che volano davvero (a cura del GAE).

Gli appassionati di aeronautica potranno godere dell’esposizione di cimeli: un viaggio affascinante tra oggetti, strumenti e testimonianze storiche del mondo del volo (a cura dell’Archivio Storico Federigi).

Ci sarà anche un contest fotografico a cura del FotoClub Vinci e nel pomeriggio, merenda per tutti, a cura del CCN Vincincentro.

Visite e laboratori

La Festa del volo è anche una grande occasione per visitare il Museo Leonardiano e la sua sezione dedicata al volo, con focus guidati e attività libere con il biglietto di ingresso al Museo Leonardiano. Infine anche i più piccoli potranno sperimentare e volare con le attività dedicate a loro dalle 15 alle 19 nel Prato dei Salici, poco dopo Ripalta.

La Festa del volo è un’iniziativa promossa dal Comune di Vinci con il coinvolgimento del Museo Leonardiano.

Le attività sono a cura dell’associazione Archivio Storico Federigi, associazione Toscana Fly, società Promo Air, GAE-Gruppo Aeromodellistico Empolese, Fotoclub Vinci e Centro Commerciale Naturale Vincincentro.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa