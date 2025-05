Abc Castelfiorentino, i risultati delle squadre giovanili e minibasket

Ecco tutti i risultati delle squadre giovanili e minibasket scese in campo nel weekend.

UNDER 19 REGIONALE

Vittoria importante per i ragazzi di Carlo Gozzi, corsari sul parquet della Sestese per 54-58. Gara senza un padrone fino al quarantesimo, con le squadre che si alternano al comando senza che nessuna riesca mai a prendere vantaggi consistenti. Dopo il +4 locale su cui si chiude il primo quarto, i gialloblu impattano nel secondo andando all’intervallo sul 27-27. Il botta e risposta prosegue nella ripresa (42-41 al 30′), fino a quando, nei possessi decisivi, l’Abc tiene alta la concentrazione infilando i canestri che contano.

Prossimo impegno domenica 18 maggio alle 18 al PalaBetti contro la Cerretese.

Sestese Basket – Abc Castelfiorentino 54-58

Tabellino: Bici 4, Altamore 17, Bernardoni 16, Bici 4, Jelassi 10, Barlabá 5, Kamberaj 2, Fiorentini, De Simone. All. Gozzi. Ass. Cicilano.

Parziali: 16-12, 11-15, 15-14, 12-17

UNDER 17 GOLD

Sconfitta amara nello scontro diretto per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che a Firenze cedono il passo alla Laurenziana per 81-76. Dopo il punto a punto iniziale, nella seconda frazione i locali piazzano il primo break della sfida toccando il +7 a metà gara (40-33). Al rientro la reazione castellana ricuce, con i gialloblu che mettono la testa avanti alla terza sirena (57-60), ma nella volata finale, quando si decidono i giochi, i fiorentini sono più concreti e vanno a prendersi i due punti.

Prossimo impegno sabato 17 maggio alle 18 al PalaBetti contro il Cus Firenze.

Laurenziana Basket – Abc Castelfiorentino 81-76

Tabellino: Rosi 14, Costantini 22, Bufalini 16, Pagliai 8, Baldi 5, Bini 7, Fedeli 4, Garbetti, Simoncini, Zampacavallo, Ciulli. All. Corbinelli.

Parziali: 18-21, 22-12, 17-27, 24-16

UNDER 15 GOLD

Grande vittoria di carattere per i ragazzi di Eraldo Mazzuca, che al PalaBetti fanno la voce grossa su Montemurlo, diretta concorrente, chiudendo la pratica sul 77-58. Dopo una prima parte di gara in sostanziale equilibrio (27-29 al riposo lungo), nella ripresa i gialloblu alzano l’intensità difensiva trovando ottime soluzioni in attacco: ne emerge un parziale di 36-16 che al 30′ indirizza la sfida (63-45). Un divario che, nell’ultimo quarto, l’Abc deve soltanto amministrare.

Prossimo impegno mercoledì 14 maggio alle 19 al PalaGilardetti contro il Pino Firenze.

Abc Castelfiorentino – Lions Montemurlo 77-58

Tabellino: Di Carlo 20, Paniccià 14, Di Vilio 1, Pagliai 21, Bertelli 9, Profeti 7, Capuana 2, Bufalini 3, Pirrone, Capocchini, Bianchi. All. Mazzuca.

Parziali: 11-16, 16-13, 36-16, 14-13

UNDER 14 GOLD

Vittoria di misura per i ragazzi di Cosimo Corbinelli, che al PalaGilardetti si impongono sulla Sestese per 55-54. Avvio tutto in salita per i gialloblu, che accusano l’intensità fiorentina e rincorrono fino a toccare il -10 alla prima sirena, preludio al contro break castellano che vale il 30-33 all’intervallo. Nella ripresa il cambio di passo gialloblu gira completamente l’inerzia (45-36 al 30′), ma la reazione finale degli ospiti tiene i giochi aperti fino all’ultimo possesso, quando è l’Abc a portarla a casa.

Prossimo impegno giovedì 15 maggio alle 18:20 sul parquet della Pallacanestro Prato Dragons.

Abc Castelfiorentino – Basket Sestese 55-54

Tabellino: Bertelli 5, Barbieri 7, Profeti 26, Cipolla N. 2, Pirrone 13, Faffi 2, Torregrossa, Anton, Giovannoni, Cipolla T., Gazzarrini. All. Corbinelli.

Parziali: 9-19, 21-14, 15-3, 10-18

UNDER 13 REGIONALE

Acuto casalingo per i ragazzi di Giovanni Corbinelli, che non si lasciano sorprendere e fanno la voce grossa sul Cmb Arno: 70-57 il finale al PalaBetti. Gara di fatto sempre amministrata dai gialloblu che, dopo il 33-23 di metà gara, prendono il largo al rientro dall’intervallo mettendo ben presto l’ipoteca sulla sfida.

Prossimo impegno sabato 17 maggio alle 16 sul parquet del Pino Firenze.

Abc Castelfiorentino – Cmb Arno 70-57

Sono scesi in campo: Iori, Marzuoli, Lisi, Allegra, Bagnoli, Profeti, Costa, Battaglia, Scarscelli, Bargigli, Cetti, Pollastrini. All. Corbinelli. Ass. Ciampolini.

MINIBASKET

Nel weekend gialloblu in campo i gruppi Esordienti, Aquilotti Big e Scoiattoli Big. Sconfitta nel big match per gli Esordienti 2013 di Alberto Ciampolini e Giovanni Corbinelli, caduti sul parquet della Bellaria, prima della classe. Vittoria esterna, invece, per gli Aquilotti Big 2014 di Daniele Bagnoli e Federico Lombardi, andati ad espugnare il parquet dei Bulldogs Calenzano. Infine, sabato di festa per gli Scoiattoli Big 2016 di Antonio Ticciati e Tommaso Barlabà, protagonisti del quadrangolare promosso dal Montesport, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità.

Nel prossimo fine settimana doppio impegno al PalaBetti contro la Sancat: sabato 17 maggio alle 16 in campo gli Aquilotti Big Gialli, mentre domenica 18 maggio alle 9:30 sarà la volta degli Esordienti.

