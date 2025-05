'Amici del Piccolo Museo del Giocattolo': al via la nuova rubrica curata dall’home restaurant, tra cultura pop e incontri dal vivo

Quando cultura pop e convivialità si incontrano: al via la collaborazione tra Gonews.it e Il Piccolo Museo del Giocattolo, in via Piave 66 a Cerreto Guidi: un ciclo di incontri e interviste dedicato agli appassionati di cultura pop in tutte le sue forme — dal fumetto al videogioco, passando per cinema, animazione e molto altro.

La rubrica, intitolata 'Amici del Piccolo Museo del Giocattolo', che prende il nome dall’associazione che sarà fondata dall’home restaurant, è curata da Paolo Grasso. Il locale proporrà periodicamente approfondimenti con autori e protagonisti dell’universo 'nerd' e pop, offrendo al pubblico l’opportunità di incontrarli da vicino.

Immersi in una location che è un vero e proprio paradiso per gli amanti dei fumetti, dei mostriciattoli tascabili e delle icone videoludiche, i visitatori potranno assistere a dialoghi inediti con artisti, illustratori e creatori, in un clima di accoglienza e curiosità culturale.

“In un anno di attività -spiega Paolo Grasso - il PMG ha ospitato artisti sia locali, che di fama internazionale ed è diventato punto di riferimento e di incontro tra fumettisti, scrittori, sceneggiatori e i lettori e gli appassionati. Volevamo infatti creare uno spazio che fosse aperto, libero e paritario. Attraverso questa rubrica ci proponiamo di dare voce al mondo della nona arte e non solo”.

Uno degli appuntamenti clou è stato il 12 aprile 2025 e ha visto come ospiti Maria Cristina D'Auria, traduttrice ed esperta di cultura giapponese ed Andrea Dentuto, mangaka italiano noto per la sua collaborazione con il mangaka Monkey Punch (pseudonimo di Kazuhiko Katō), leggendario creatore della serie. A Tokyo, dove ha vissuto per quasi 11 anni, ha lavorato un anno circa come intercalatore nella Telecom Animation Film, guidata all’epoca dal mitico YasuoOtsuka, l'animatore considerato più rappresentativo dell'anime di Lupin III; ha inoltre pubblicato illustrazioni su uno dei massimi quotidiani nazionali giapponesi, il “MainichiShinbun”, arrivando in seguito, dopo numerosi lavori come disegnatore, a realizzare manga originali di Lupin III per la casa editrice ufficiale del personaggio, la Futabasha, manga che hanno ricevuto notevole successo. Dentuto si è dimostrato un ospite generoso e disponibile, rispondendo alle domande della redazione di Gonews.it e di un pubblico eterogeneo e partecipe.

Durante l’incontro, Dentuto ha offerto interessanti riflessioni sul mondo del fumetto e sul suo valore culturale: “Il fumetto è un prodotto per chi lo vuole apprezzare, come il cinema. Spesso viene chiamato nona o decima arte perché nasce non come un seme piantato, ma dalla necessità umana di realizzarlo”. Uno spunto che ribalta i pregiudizi su un mezzo ancora troppo spesso sottovalutato, rivendicandone la dignità artistica e comunicativa.

Nel corso dell'incontro si è affrontato anche un tema spesso al centro di fraintendimenti culturali: il rapporto tra Giappone e fumetto erotico. Un accostamento che, soprattutto in Occidente, tende ad alimentare stereotipi e pregiudizi nei confronti dei prodotti d’intrattenimento provenienti dal Paese del Sol Levante. Dentuto, che ha vissuto per molti anni in Giappone, ha offerto una riflessione lucida e senza moralismi: “Perché privare qualcuno di un prodotto che gli piace? Tante pratiche sessuali che qui sarebbero considerate impensabili, in Giappone vengono vissute con maggiore tranquillità. Bloccare la fantasia delle persone è sbagliato, è un male”.

Dal Giappone i prossimi eventi del PMG e di questa rubrica vireranno verso Ovest, in particolare negli Stati Uniti. Il prossimo numero avrà infatti come ospite Vincenzo Federici, disegnatore delle tartarughe ninja per il mercato americano e testate come Star Wars e Power Rangers.

foto di gonews.it foto di gonews.it foto di gonews.it

Niccolò Banchi

