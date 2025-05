Aperte le iscrizioni per Aquacamp 2025, il centro estivo della piscina di Empoli

La giornata tipo inizia con l’accoglienza mattutina (dalle 8:00 alle 9:00) e prosegue con il corso di nuoto, elemento distintivo di Aquacamp. I bambini avranno così l’occasione di migliorare le proprie abilità acquatiche in un ambiente sicuro e stimolante, seguiti dagli istruttori della piscina. La mattinata prosegue poi con giochi all’aria aperta e attività di gruppo, per concludersi con un buon pranzo in compagnia, sempre incluso nella quota. Il primo pomeriggio, invece, è dedicato al relax, alla lettura e allo svolgimento dei compiti estivi, prima di riprendere i giochi nel parco o in piscina. Le uscite sono previste dalle 17:00 alle 18:00, con possibilità anche di uscita anticipata alle 14:30 (dopo il pranzo) per chi sceglie la mezza giornata.

Aquacamp è organizzato in settimane e offre due modalità di partecipazione: giornata intera o mezza giornata (con uscita dopo il pranzo). La quota di iscrizione (€ 200 per l’intera giornata e € 130 per l’uscita anticipata) include tutto: il corso di nuoto quotidiano, il pranzo, la merenda e assistenza educativa per l’intera durata della giornata. Per venire incontro alle famiglie Aquatempra ha previsto agevolazioni per chi iscrive più di un figlio e per chi acquista più settimane insieme, oltre alle promozioni dedicate ai primi iscritti.