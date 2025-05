Appello del Comitato RSA Futuro e Speranza: Serve un cambiamento urgente dei Parametri regionali

Il Comitato RSA Futuro e Speranza, nato dalla crescente preoccupazione per la situazione delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) nella provincia di Lucca, lancia un appello urgente alla Regione per una revisione profonda e significativa dei parametri regionali che governano il settore. Riteniamo che l'attuale quadro normativo e finanziario non sia più in grado di garantire un'assistenza di qualità e un futuro sostenibile per le strutture e, soprattutto, per gli anziani non autosufficienti che vi risiedono.

Le RSA rappresentano un presidio fondamentale per la cura e il benessere della fascia più fragile della nostra popolazione. Tuttavia, le criticità esistenti rischiano di minare la loro stessa esistenza e la dignità degli ospiti. In particolare, il Comitato RSA Futuro e Speranza evidenzia come sia improcrastinabile intervenire su:

1) Sotto-dimensionamento del personale: La carenza cronica di operatori qualificati, infermieri e professionisti sanitari incide negativamente sulla qualità dell'assistenza, rendendo difficile garantire un supporto adeguato e personalizzato ai bisogni complessi degli ospiti.

2) Finanziamenti inadeguati: Le tariffe regionali attuali non coprono i costi reali per l'erogazione di servizi di elevata qualità, costringendo spesso le RSA a operare in condizioni di precarietà economica, con inevitabili ripercussioni sull'assistenza.

3) Mancanza di integrazione sociosanitaria efficace: È necessario superare la frammentazione tra il sistema sanitario e le RSA, promuovendo percorsi di cura realmente integrati che mettano al centro i bisogni globali della persona anziana.

4) Standard qualitativi insufficienti e controlli carenti: L'assenza di standard più elevati e di meccanismi di verifica rigorosi non garantisce un livello omogeneo di qualità in tutte le strutture, lasciando spazio a possibili inadempienze.

Il Comitato RSA Futuro e Speranza si fa portavoce delle istanze degli operatori, dei familiari e degli stessi ospiti, chiedendo un cambio di rotta radicale. Non possiamo più permettere che le RSA siano considerate un costo anziché una risorsa preziosa per la nostra comunità.

Pertanto, il Comitato RSA Futuro e Speranza richiede con forza alla Regione Toscana l'apertura immediata di un tavolo di confronto inclusivo, che veda la partecipazione dei rappresentanti delle RSA, delle organizzazioni sindacali, dei familiari degli ospiti e di esperti del settore. Solo attraverso un dialogo costruttivo e una reale volontà politica sarà possibile definire nuovi parametri regionali che assicurino la qualità dell'assistenza, la dignità degli anziani e la sostenibilità delle RSA per il futuro.

È il momento di investire seriamente nel futuro delle nostre RSA, per garantire speranza e dignità a chi ha costruito la nostra società.

Fonte: Comitato RSA Futuro e Speranza

Notizie correlate