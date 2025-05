Appello dell’Aoup a donare il sangue: servono scorte per l’Ospedale prima delle vacanze

Serve sangue in ospedale. Con il mese di aprile appena conclusosi e caratterizzato da festività e lunghi ponti, anche in Aoup si sta registrando un preoccupante calo di sangue ed emocomponenti.

Una tendenza che bisognerebbe subito contrastare con nuove donazioni - fanno sapere dal Centro trasfusionale dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti diretta da Alessandro Mazzoni - visto che ci si approssima alla stagione estiva che, fisiologicamente, comporta sempre una riduzione negli approvvigionamenti di sacche e un aumento del fabbisogno, legato strettamente alla traumatologia correlata alle vacanze e all’aumento dei turisti in città e sul litorale.

Ecco perché è forte l’appello, rivolto sia ai donatori abituali sia ai nuovi aspiranti donatori, ad accorrere numerosi per supportare l’ospedale in tutte le sue attività in cui sono richieste sacche di sangue ed emocomponenti.

Questi gli orari di apertura all’Ospedale di Cisanello: Edificio 2, Ingresso C): dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17. E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742. Inoltre si può scaricare prima il pdf del modulo anamnestico da compilare dalla homepage del sito aziendale dell’Aoup al seguente link: https://www.ao-pisa.toscana.it/index.php?option=com_attachments&task=download&id=18876

Fonte: AOU Pisa

