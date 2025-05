Borse, orologi e accessori falsi nel Pisano: sequestrati 55ila articoli falsi, due denunce

Durante le festività pasquali e i ponti del 25 aprile e 1° maggio, i finanzieri del Comando Provinciale di Pisa hanno intensificato i controlli contro la contraffazione e il commercio abusivo, sequestrando oltre 55.000 articoli falsi, tra cui borse, orologi e accessori. In particolare, un 32enne senegalese è stato fermato nei pressi della stazione di Pisa con etichette contraffatte di marchi famosi; una perquisizione nella sua abitazione ha portato al sequestro di oltre 50.000 cartellini e distintivi falsi. A Cascina, un altro cittadino senegalese è stato fermato con 114 borse contraffatte. Entrambi sono stati denunciati. Ulteriori sequestri sono avvenuti anche nei pressi di Piazza dei Miracoli. Il valore stimato della merce illecita si aggira sui 400.000 euro. Le indagini sono in corso e vige la presunzione di innocenza. Le Fiamme Gialle proseguono l’attività di contrasto per tutelare la legalità e la concorrenza leale.

Notizie correlate