Canottieri Limite d’oro al secondo meeting nazionale

Incetta di medaglie per la Società Canottieri Limite ASD MAC Autoadesivi – Paci Paolo Siderurgica- Banca di Cambiano 1884- Giannelli Assicurazioni - Tinghi Motors sul Lago di Paola (Sabaudia) al Secondo Meeting Nazionale.

Dopo le grandi prestazioni fatte al Primo Meeting di Gavirate, con degli ottimi piazzamenti e la qualificazione di Borlenghi per il Campionato Europeo Under 19, la Canottieri Limite continua a mietere grandi risultati migliorando ulteriormente i piazzamenti ottenuti.

Due ori per Mattia Carboncini e Matteo L’Ala che dopo una bellissima vittoria in 2- under 17, insieme ai compagni Stefano Della Rossa, Alessandro La Rosa, Tristan Loparco, Zeno Rizzo, Fabrizio Rossi, Samuele Sartiani e il timoniere Francesco Urso bissano la vittoria anche sul 8+ under 17. Come loro anche i compagni Stefano Della Rossa, Tristan Loparco, Zeno Rizzo, Samuele Sartiani e Francesco Urso (timoniere) oltre alla vittoria sull’8+ conquistano un ulteriore medaglia d’oro, sta volta sul 4+ under 17.

Argento per la coppia Emma Luchetti e Rebecca Lensi sul 2- under 17, che sul 4- under 17 Giorgia Piroddi e Ceccarelli Marta (VVF Tomei) chiudono al 5º posto.

Ultimo ma non per importanza Cesare Borlenghi che con la Canottieri Sampierdarenesi vince un oro sul 4- under 19 e un argento sul 2- under 19.

I risultati ottenuti in questa seconda tappa nazionale fanno ben sperare per le prossime competizioni, i Campionati Italiani, che si terranno a Gavirate il 21 e 22 giugno ma rendono comunque già chiaro il grande lavoro fatto dai tecnici e dagli atleti limitesi in questi mesi invernali.

