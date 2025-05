Doppio incidente in entrambe le direzioni in Fi-Pi-Li: code fino a 5 km

Un'altra mattinata di incidenti sulla Fi-Pi-Li. Il primo è avvenuto intorno alle ore 8, poco prima dell'uscita di Navacchio in direzione Pisa. Si tratterebbe di un tamponamento a catena che avrebbe coinvolto almeno tre veicoli. Tra gli svincoli di Cascina e Navacchio si sono formati circa 3 km di coda. Non è chiaro al momento se ci siano o meno feriti e le loro condizioni.

L'altro incidente è avvenuto una mezz'ora dopo in direzione opposta, verso Firenze, tra gli svincoli di Ginestra Fiorentina e Scandicci. Anche in questo caso si sono formati circa 5 km code. Ancora da ricostruire la dinamica e non è chiaro se ci siano feriti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

