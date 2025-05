Dal Banco BPM una stampante innovativa per il Centro di Aggregazione La Calamita

Da più di dieci anni La Calamita odv e l’Oratorio “Santa Maria delle Vedute” collaborano per la gestione del Centro di Aggregazione La Calamita in piazza d’Acquisto a Fucecchio, che ogni giorno ospita attività, eventi, momenti di scambio e incontro reciproco. Sin dalla realizzazione del Centro, molti donatori privati, Enti e Fondazioni hanno dimostrato una enorme generosità nei confronti del Progetto, contribuendo, con sovvenzioni e donazioni, a concretizzare molte idee e progetti. Tra questi enti, il Banco BPM, presso il quale la odv e l’Oratorio hanno i Conti Correnti ed il mutuo, spicca per la vicinanza e il sostegno che la Divisione Enti religiosi e Associazioni (nella persona del Sig. Chiti e della Sig.ra Fanfani) hanno rivolto alle due associazioni.

Da parte delle Associazioni, negli anni, vi è sempre stata la volontà di aggiornare i sostenitori tramite i giornalini La Calamita News e Voce Amica, stampati da una tipografia locale e distribuiti da una rete capillare di “postini” volontari, a cui l’associazione è immensamente grata.

Negli ultimi tempi, tuttavia, per velocizzare la comunicazione, renderla più efficiente ed economica, è stato deciso di provare a stampare in proprio i vari giornalini, ma la stampante ordinaria non è risultata in grado di sostenere un lavoro così duro e rapido; per cui l’associazione ha individuato una soluzione professionale, capace di rispondere alle necessità di stampare fronte-retro, piegare, interfogliare e spillare i documenti, rendendoli già pronti per il recapito, con un minor intervento dei volontari. Dopo aver confrontato svariati preventivi, i Responsabili dell’Associazione “Oratorio Santa Maria delle Vedute” hanno presentato un dettagliato progetto e piano economico al Banco BPM, riuscendo ad ottenere la donazione che ha coperto l’intera spesa prevista, grazie alla delibera del Consiglio della Fondazione.

“Siamo felici di aver supportato l’Associazione “Oratorio Santa Maria delle Vedute” di Fucecchio nella realizzazione di un centro stampa professionale per la realizzazione del materiale di comunicazione destinato alla comunità locale”, dicono dalla Fondazione BPM. L’Oratorio ha così acquistato una stampante all’avanguardia da un fornitore locale di fiducia, che garantirà anche assistenza tecnica e, appena installata, è stata subito testata la sua capacità, stampando 2500 copie de La Calamita News in A3 e altrettante copie di Voce Amica in A4, toccando con mano l’ottima scelta e l’eccezionale qualità di stampa.

La Calamita odv e l’Associazione “Oratorio Santa Maria delle Vedute” intendono esprimere un sentito ringraziamento al Banco BPM e, in particolare, al Sig. Chiti e alla Sig.ra Fanfani, per la loro attenzione e sensibilità che oggi consentono loro di avere un centro stampa indipendente, professionale e al passo con i tempi.

Fonte: Ufficio Stampa

