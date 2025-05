Declinazioni femminili, a Montelupo giornata sull’educazione finanziaria con Azzurra Rinaldi

La violenza economica è una forma di abuso che implica il controllo o la limitazione delle risorse finanziarie di una persona, ostacolandone l'autonomia economica. Molto spesso si accompagna ad altre forme di violenza.

Più di altre è difficile da percepire: si nasconde tra conti bancari bloccati, stipendi sottratti, spese controllate e libertà economica negata.

Secondo l’ultimo report Di.r.e, tra le donne accolte nei Centri Antiviolenza, almeno 1 su 3 ha subito violenza economica.

Nel caso in cui il denaro sia una leva di controllo dell’autonomia e della libertà della donna è un campanello di allarme. Ed è purtroppo un fenomeno sociale trasversale e radicato culturalmente.

Per questa ragione l’amministrazione comunale di Montelupo ha deciso, in occasione della Giornata internazionale della donna di focalizzare l’attenzione su questo aspetto.

Lo ha fatto invitando una voce autorevole in materia, Azzurra Rinaldi, Economista Femminista, Direttrice della School of Gender Economics presso l'Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, Co-Founder e CFO Equonomics.

L’appuntamento è per venerdì 16 maggio al MMAB, piazza Vittorio Veneto, 11

Alle ore ore 18.00 appuntamento con “Facciamo quadrare i conti”, laboratorio di educazione finanziaria con Azzurra Rinaldi, Economista Femminista, Direttrice della School of Gender Economics presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, Co-Founder e CFO Equonomics.

Avere il controllo delle proprie finanze significa poter scegliere, costruire il proprio futuro e realizzare sogni, sia personali che professionali. Nel corso delle due ore proveremo a cambiare l’approccio con il denaro. L’obiettivo non è solo acquisire strumenti per gestire il denaro, ma sviluppare consapevolezza, autonomia e fiducia nelle proprie scelte finanziarie. Spesso, le difficoltà nel rapporto con il denaro derivano da barriere psicologiche e culturali, soprattutto per le donne. Il corso aiuta a superarle, offrendo strumenti pratici e un cambiamento di prospettiva. Le partecipanti impareranno a pianificare il proprio futuro economico con sicurezza, prendendo decisioni informate e consapevoli. Il laboratorio è gratuito e a numero chiuso.

Alle 21.00 si terrà la presentazione del libro “Le signore non parlano di soldi” di Azzurra Rinaldi.

Con questo libro Azzurra Rinaldi, vuole scardinare i tabù relativi al denaro parlando di economia e di come la discriminazione di genere non convenga a nessuno, neanche al portafoglio. Affronta i temi della cura non retribuita, della violenza economica, dell’emancipazione che smantella il sistema patriarcale e del suo impatto sulle tasche delle donne. Invoca la sorellanza, una migliore rappresentanza e affronta parole ancora oggi “scomode”: piacere, potere e desiderio.

Il commento dell’assessora alle Pari Opportunità, Stefania Fontanelli

«Le politiche per le pari opportunità hanno senso nella misura in cui introducono un cambiamento, uno stimolo in grado di incidere sul gender gap. La parità è ancora lontana: secondo gli studi, saranno necessari 134 anni—circa cinque generazioni—per raggiungere una reale uguaglianza.

Il recente resoconto di genere dell’INPS evidenzia che in Italia lavora il 52,5% delle donne, e tra queste il 64,4% ha un impiego part-time. Inoltre, il reddito medio giornaliero degli uomini resta superiore a quello delle donne.

Il cambiamento si costruisce attraverso azioni strutturali, ma anche con una maggiore consapevolezza da parte delle donne. Parafrasando il titolo del libro di Azzurra Rinaldi, Le signore devono parlare di soldi… eccome!

Ecco perché il prossimo incontro di DECLINAZIONI FEMMINILI accenderà i riflettori su questo tema. E non ci fermeremo qui: il nostro impegno su questo fronte continuerà anche in futuro.»

Chi è Azzurra Rinaldi

Azzurra Rinaldi insegna Economia Politica presso l’Università Unitelma Sapienza di Roma, dove è anche Direttrice della School of Gender Economics. Nel 2022 ha fondato Equonomics, una società che porta l’equità di genere in aziende e istituzioni. È consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere. Fa parte del board della European Women Association ed è membro onorario del Board della UK Confederation. È Componente dell’Osservatorio sul Terziario ManagerItalia e del Comitato Scientifico di Side By Side e di Semia – fondo delle donne.

I suoi libri sono “Le signore non parlano di soldi”, uscito nel 2023 e “Come chiedere l’aumento. Strategie e pratiche per darti il giusto valore” uscito nel 2024, entrambi pubblicati da Fabbri.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa