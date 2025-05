Disturbi alimentari, FdI Toscana: "Saremo il primo Stato al mondo ad avere una legge contro l'obesità"

"Il problema dei disturbi alimentari è importante e cogente e il Governo Meloni ha ben presente la drammaticità della questione che tocca non solo l’ambito sanitario ma anche sociale.

La scorsa settimana la Camera ha approvato il testo di legge del deputato Pella sulla prevenzione e cura dell’obesità, un disturbo alimentare che coinvolge sempre più persone anche nel nostro Paese. L’Italia si appresta quindi a diventare il primo Stato al Mondo ad avere una legge contro questa malattia.

Sempre per quanto riguarda l’obesità, a febbraio è stata votata una mozione di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano affinché la Regione la riconoscesse come malattia. La nostra mozione è stata votata all’unanimità e ha aperto così la strada ai Piani diagnostici terapeutici che garantiscono un approccio multiprofessionale e multidisciplinare al paziente.

Su questi temi riteniamo che occorra un approccio corretto e scevro dalla propaganda politica. Per questo abbiamo deciso di non partecipare al voto della mozione odierna del Pd per contrastare i disturbi alimentari. Abbiamo un Governo ed un Parlamento impegnati in prima linea su questi temi così drammatici che non possono essere piegati per puntare il dito contro Roma solo perché siede una coalizione di centrodestra” lo affermano il capogruppo FdI nel Consiglio regionale toscano Vittorio Fantozzi e il consigliere regionale FdI Sandra Bianchini.

Fonte: Ufficio Stampa

