Eventi a Firenze per i settanta anni di Francesco Nuti

Sabato 17 maggio Francesco Nuti avrebbe compiuto 70 anni. Il Comune di Firenze lo ricorderà con una serie di iniziative.

Si parte alle 11,30 in via Sant’Antonino 23 dove verrà svelata una targa dove è nato e risiedeva l’attore con la sindaca Sara Funaro, l’assessora alla toponomastica Caterina Biti e l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini.

Alle 12,30 presso il Ponte dell’Indiano verrà inaugurata una panchina, la famosa panchina dove fu girata la scena dal film “Caruso Paskoski (di padre polacco)”, la panchina dove Francesco Nuti paragona partiti politici a insaccati decretando che la “mortadella è comunista”. Sulla panchina verrà scritto infatti tutto il dialogo che intercorse nella scena con l’attore Antonio Petrocelli che sarà presente alla cerimonia.

In omaggio proprio a questa scena verranno distributori anche dei panini con la mortadella grazie a Conad.

Alle 18 ci sarà un flash mob in piazza della Signoria dove sono invitati tutti i fiorentini per cantare, insieme, “Sarà per te”, la canzone che Francesco Nuti presentò al Festival di Sanremo 1988. Sono state invitate anche alcune scuole di musica e di canto, ma sono tutte invitate a partecipare.

Alle 21, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, la cerimonia della seconda edizione del Premio Francesco Nuti, alla quale parteciperà la famiglia Nuti con la figlia Ginevra Nuti, il fratello Giovanni Nuti e la ex compagna di Francesco Nuti, Annamaria Malipiero.

Il premio valorizza cinque artisti emergenti: Letizia Toni, attrice che ha interpretato Gianna Nannini nella fiction “Sei nell’anima”, un’artista nata alla scuola di cinema Immagina di Giuseppe Ferlito, Edoardo Brogi per il canto che viene dalla Florence Academy, Samantha Casella per la regia, della scuola di cinema Immagina, Elisa Pietracito per la pittura dall’Accademia delle Arti e del disegno di Firenze, Felice Izzo per il biliardo che è un atleta impegnato nei campionati italiani. Mentre Il premio Francesco Nuti, realizzato dalle sapienti mani di Paolo Penko, verrà consegnato a Massimo Ceccherini.

Alla fine della cerimonia verrà proiettato il film “Tutta colpa del Paradiso”, di Francesco Nuti che quest’anno compie 40 anni. Alla presentazione del film parteciperà anche Giovanni Veronesi che con Nuti ha scritto il film. La serata sarà presentata da Gianfranco Monti.

“Francesco Nuti – sottolineano l’assessore alla cultura Giovanni Bettarini e l’assessora alla toponomastica Caterina Biti – è stata una persona importante. Un artista molto amato durante la sua vita ma Firenze lo ama ancora molto. Ha dato tantissimo al mondo dell’arte. Una bella figura che il presidente del Quartiere 1 ha voluto valorizzare con questa giornata in suo onore”.

“Sarebbe bello organizzare ogni anno – dichiara il presidente del Quartiere 1 Mirco Rufilli –, in occasione del compleanno di Francesco una giornata come questa valorizzando l’arte di questo grande personaggio. Un omaggio ad un grande artista che ricordo con quella faccia accattivante, simpatica. Ma possiamo ricordare anche Francesco come simbolo di umanità e di quanto a volte il brillare fuori non voglia dire brillare dentro. Francesco Nuti ci ricorda l’ironia, la simpatia, l’emozione ma anche la fragilità degli esseri umani”.

