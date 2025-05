Festa dell’Indipendenza Senegalese: una giornata di incontro, dialogo e cultura

Sabato 17 maggio 2025, il Comune di Montespertoli ospiterà la Festa dell’Indipendenza Senegalese presso il Parco Urbano e la Sala Consiliare del Municipio, in collaborazione con la Comunità Senegalese Empolese-Valdelsa. L’iniziativa, patrocinata dal Comune e supportata dalla Regione Toscana, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esponenti del mondo associativo e cittadinanza.

"La Festa dell’Indipendenza Senegalese non è solo una ricorrenza simbolica, ma un’occasione concreta per promuovere inclusione, rispetto e dialogo interculturale. In un contesto come quello di Montespertoli, sempre più attento alla pluralità delle sue comunità, iniziative come questa rappresentano un ponte tra identità e cittadinanza, tra memoria e futuro. È nostro compito istituzionale, ma prima ancora umano, creare spazi dove ogni cultura si senta riconosciuta e valorizzata.” Dichiara Assessora all’Inclusione e alla cooperazione internazionale, Ottavia Viti.