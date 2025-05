FI San Miniato: "Malagestione delle risorse finanziare del Comune"

Il Coordinamento di Forza Italia San Miniato ritiene doveroso prendere posizione in ordine alla malagestione delle risorse finanziare del Comune di San Miniato.

Senza addentrarsi in sterili analisi tecniche salta subito agli occhi l’eccesso di somme accantonate; l’eccessivo accantonamento, oltre a danneggiare la politica, contrasta anche con le raccomandazioni della Corte dei Conti.

Il gioco è chiaro: arrivare a fine anno con corposi avanzi di amministrazione consente alla Giunta di operare interventi che, soprattutto in prossimità delle tornate elettorali, hanno tutta l’aria di essere mere mance da elargire laddove fa più comodo; ne è un esempio l’utilizzo di 225.000 € prelevati dal fondo manutenzione strade per finanziare in somma urgenza il rifacimento del manto erboso del campo sportivo di San Miniato Basso nonostante la Società Sportiva si fosse detta disponibile a pagare l’intervento.

In una situazione di questo genere emerge una volta di più la totale incapacità operativa delle Giunte guidate dall’attuale Sindaco che, oltre a non essere state in grado di intercettare maggiori fondi provenienti dal PNRR, non considera minimamente la possibilità di accedere a strumenti di credito che sarebbero ben coperti dalle somme che emergono come disponibili per pagare nuovi interessi.

Per questi e per tanti altri motivi dalla lettura del conto consuntivo emerge una gestione completamente assente e disorientata.

Forza Italia San Miniato