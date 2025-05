Firenze assegnerà a Vasco Rossi le chiavi della città

Il 9 giugno a Firenze a Palazzo Vecchio il Comune assegnerà le chiavi della città a Vasco Rossi. L'artista emiliano riceverà il riconoscimento dalle mani di Sara Funaro, la sindaca fiorentina che ha dato l'annuncio ufficiale sui social network. L'evento sarà aperto ai fan all'interno del Salone dei Cinquecento e sarà il Comune a riferire i tempi e i modi su come partecipare.

"Un gesto simbolico ma profondamente sentito, per dire grazie a un artista che ha accompagnato la vita di intere generazioni. Con la sua musica ci ha fatto cantare a squarciagola, ci ha dato forza nei momenti difficili, ci ha fatto credere nell’amore, nella libertà, nella voglia di vivere senza maschere. Firenze gli vuole bene, da sempre, e questa è la nostra dichiarazione d’amore: un legame che si fa eterno" ha scritto Funaro.

FdI, per la precisione il consigliere Alessandro Draghi, ha replicato con ironia e polemica: “Ci viene da dire che, se sentisse nostalgia della vita spericolata raccontata nell’omonima sua canzone, potrebbe trasferirsi a Firenze, seconda città in classifica per reati contro le persone. Sorvoliamo sui suoi attacchi al governo Meloni, spesso futili e dozzinali. Sulla figura artistica non si discute, auspicando che la sua passata e turbolenta gioventù non sia più un modello per i ragazzi di oggi”.