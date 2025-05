Grande successo per 'Leggenda', il festival della lettura e dell’ascolto a Empoli

Leggenda, il primo festival italiano della lettura e dell'ascolto per gli under-16, arrivato alla sua ottava edizione si è svolto da venerdì 9 a domenica 11 maggio 2025 in tutta la città di Empoli, le sue piazze, i vicoli e i chiostri, le biblioteche, le librerie con grande successo di pubblico. “Mani” è stato il tema del festival di quest’anno, interpretato in maniera unica e originale dall’autrice e illustratrice Marianna Balducci che ha firmato il manifesto in cui le mani diventano sostegno per una torre di bambini lettori e le dita diventano i loro occhi, aperti sulle pagine, sulle storie e sul mondo. Il festival ha ottenuto due importanti riconoscimenti: il patrocinio del MIC- Ministero della cultura e la media partnership con Rai Kids.

Nella giornata finale, domenica 11 maggio, Geronimo Stilton ha festeggiato i suoi 25 anni, con una passeggiata insieme a Tea Stilton, per le vie del centro di Empoli, incontrando i suoi fans e conclusa con una grande torta in piazza. Grande partecipazione, in Piazza Farinata degli Uberti, alla battaglia dei Cuscini, che ha visto impegnati tantissimi bambini.

Durante i 3 giorni del Festival, 29 eventi dedicati alle scuole di Empoli, 57 classi partecipanti, dalla scuola dell'infanzia al biennio delle scuole secondarie di secondo grado,83 eventi aperti al pubblico, 32 autrici e autori, 6 compagnie teatrali e 6 attrici.

"Leggenda Festival sa ormai raccogliere il meglio della letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, è un appuntamento riconosciuto e apprezzato sia dagli autori che dalle famiglie, afferma, Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli. Come sempre la parte della lettura è affiancata a quella dell'ascolto e ha avuto tanti eventi collaterali che hanno richiamato pubblico. Ieri il gran finale è stato all'insegna del divertimento con i 25 anni di Geronimo Stilton e la battaglia dei cuscini. Tutto rigorosamente a ingresso gratuito. Leggenda si è aperto ancora di più alla cittadinanza, con un appuntamento di qualità e di crescita educativa".

"Il Festival Leggenda è un evento corale, che coinvolge tutta la città; per questo ringrazio lo staff della Biblioteca Renato Fucini, tutto il personale del Comune di Empoli che dà tanto affetto e tempo a questa manifestazione, la direttrice artistica Silvia D'Achille, le autrici, gli autori, le compagnie teatrali coinvolte da Giallo Mare Minimal Teatro, le scuole empolesi e i loro insegnanti, tutte le associazioni cittadine coinvolte, e Unicoop Firenze, main sponsor della manifestazione, che quest'anno è stata sostenuta anche da Acque spa, PromoCultura, GAM Arredi e Asev, dichiara Matteo Bensi, assessore alla Cultura del Comune di Empoli. Ricordiamoci che Leggenda vive tutto l'anno, vi aspettiamo nelle biblioteche, nelle piazze e nei teatri per leggere, ascoltare e immaginare mondi nuovi".

"Abbiamo visto una città viva e partecipe, bambine e bambini felici, famiglie e persone di tutte le età pronte a farsi coinvolgere dalle storie, dalla bellezza della lettura, dalla magia del teatro, dalla gioia di condividere qualcosa di importante. Questo ci ha dato la conferma di aver fatto un buon lavoro e ci dà la forza di perseverare in questa direzione, perché la lettura e l'ascolto siano parti importanti della vita di ciascuno", commenta Silvia D'Achille, direttrice artistica.

Tre giorni con autori e autrici, tanti spettacoli teatrali, laboratori, corsi di ogni tipo. Protagoniste le storie, lette, presentate da chi le ha scritte, illustrate da chi le ha immaginate e messe in scena dagli attori e dai performer che hanno preso parte a questa ottava edizione del Leggenda Festival. Leggenda è un festival unico! Intreccia storie, parla ai grandi e ai piccini, unisce varie forme d'arte, fa incontrare chi scrive e chi legge, chi illustra e chi osserva, chi recita e chi ascolta.

Sono stati tre giorni di incontri, spettacoli, momenti di riflessione, formazione e approfondimento, ma anche di risate e intrattenimento. Tre giorni di festa per tutta la città, attraverso la forza delle storie, che hanno saputo offrire viaggi fantastici nell’immaginazione, ma anche nuove chiavi di lettura sulla realtà, sul passato, sul presente e sul futuro. Una festa aperta a tutti, piccoli e grandi, lettori e non lettori. Sotto la direzione artistica di Silvia D’Achille, un fitto programma di appuntamenti, tutti gratuiti, e tantissimi ospiti: autrici e autori, illustratrici e illustratori, compagnie teatrali e artisti di ogni tipo. Da segnalare, in particolare, la presenza di Luca Trapanese, da sempre impegnato nel sociale, padre adottivo di Alba e autore di libri che parlano della vita che è perfetta proprio per le sue imperfezioni. Tra le autrici e gli autori presenti: Silvia Vecchini, Francesco D’Adamo, Gigliola Alvisi, Matteo Corradini, Annalisa Strada, GUD, Marianna Balducci, Daniele Movarelli, Silvia Serreli, Matteo Grimaldi, Nicoletta Bertelle, Luca Cognolato e tanti altri.

Leggenda ha aperto a Empoli un mese fantastico che avrà il suo epilogo dal 31 maggio al 2 giugno con Ludicomix, fiera del fumetto e della cultura pop, che nel 2025 festeggia la sua ventesima edizione.

