Il CoccoMiao va a Vinci, l'incontro in Biblioteca Civica

Il CoccoMiao è diventato protagonista di un progetto che, con il sostegno di tutta la comunità (Istituzioni e Rete Inclusione EVV), persegue l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico culturale del territorio Empolese Valdelsa, di promuovere la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), anche ai fini turistici, di diffondere metodologie inclusive e trasversali e sensibilizzare sul valore della diversità.

Il CoccoMiao non è un semplice albo illustrato ma una collana di racconti, in rima baciata, con testo interamente espresso in simboli (per questo “inbook”), colorato e divertente, che racconta del sogno di un coccodrillo di viaggiare e di conoscere, del suo coraggio di abbandonare la palude sicura e familiare per avventurarsi nel mondo sconosciuto, del suo ingegno di travestirsi da gatto per passare inosservato e potersi muovere indisturbato tra eventi e città d’arte.

Ecco chi è il CoccoMiao, un personaggio curioso e diverso che non si stanca mai di scoprire cose nuove, un gatto un po’ strano “lento, tarchiato e un po’ marrano” ma che davvero riesce a non dare nell’occhio, una guida capace di accompagnare i bambini in gite entusiasmanti (Vinci e Certaldo), di farci conoscere luoghi e personaggi e di farci riflettere sulla vita, sugli altri e anche su noi stessi, perché da ogni esperienza si impara e si trae ricchezza.

La prima tappa del coccomiao è proprio Vinci, un borgo ricco di tante attrattive, famoso per aver dato i natali a Leonardo, dove il coccomiao impara che non si deve mai smettere di sognare e di provare, che la curiosità e l’ingegno possono superare ogni limite umano e che anche lui, che è un po’ coccodrillo e un po’ gatto, è al centro dell’universo, proprio come l’uomo vitruviano, e che è perfetto così com’è. Anche Leonardo ai suoi tempi probabilmente sembrava singolare con le sue idee visionarie, la sua scrittura al contrario e questa sua modalità di iniziare tantissimi progetti

e di lasciarli spesso incompiuti per iniziarne altri. E proprio grazie a queste caratteristiche è stato così geniale da cambiare il mondo! Il CoccoMiao è felicissimo di questa prima gita sul territorio, viaggiare e scoprire è ancora più bello di quello che pensava!

Visitare posti nuovi ti fa conoscere di più “del mondo, degli altri, e anche di se stesso”, è un’esperienza di vita importante sia per bambini che per gli adulti, aggiunge un tassello alla personalità, allarga la mente, fa vedere le cose da un altro punto di vista, proprio come il CoccoMiao che guarda il mondo con gli occhi del gatto e del coccodrillo e la diversità dei suoi punti di vista lo aiuta a cogliere le tante sfumature delle sue avventure nell’Empolese Valdelsa. Perché la diversità è il motore della crescita e del progresso!

Il Coccomiao incontrerà i bambini a Vinci sabato 17 alle 11 in Biblioteca Civica, Via R. Fucini.

https://www.coccomiao.it/

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

