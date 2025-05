Il Pisa premiato per la promozione, il sindaco Conti: "Grazie a nome di tutta la città"

Si è svolta questa mattina, lunedì 12 maggio, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, la cerimonia di premiazione del Pisa Sporting Club da parte del Sindaco Michele Conti, in seguito alla recente promozione in Serie A. Presenti tutti i calciatori, il tecnico Filippo Inzaghi con lo staff tecnico, il presidente Giuseppe Corrado, il direttore sportivo Davide Vaira e tutti i componenti dell'organigramma societario e sportivo. L’ingresso nella Sala della squadra, guidata dal capitano Antonio Caracciolo con la Coppa della promozione, è stato accolto da un lungo applauso dai Consiglieri Comunali e dalla Giunta. A ciascun componente del Pisa Sporting Club è stata consegnata dal Sindaco Michele Conti una medaglia raffigurante la croce di Pisa, la Torre Pendente stilizzata in nerazzurro e la lettera “A” in rosso. Sul retro la frase: "La Città ringrazia il Pisa Sporting Club".

"Siamo onorati di aver accolto la squadra nella Sala della Baleari – ha dichiarato il Sindaco di Pisa Michele Conti – sede del consiglio comunale e simbolo della storia e della democrazia cittadina. Un luogo che, con i suoi affreschi, racconta le glorie della Pisa repubblica marinara e che ci è sembrato il contesto più giusto per ringraziare ufficialmente giocatori, staff e società per l’impresa compiuta: dopo 34 anni, il Pisa Sporting Club torna in Serie A, riportando entusiasmo, orgoglio e passione in tutta la città.

Questa promozione rappresenta un risultato storico che ha unito generazioni di tifosi, riacceso l'identità sportiva e restituito visibilità nazionale a Pisa. È il frutto di un progetto solido, costruito con competenza, visione e capacità di guardare lontano.

Come Amministrazione continueremo a fare la nostra parte, affiancando il club nel percorso di crescita e valorizzando le ricadute positive che questo successo potrà generare per tutto il territorio”.

Di seguito l'elenco dei premiati.

Francesco Cecchi (social media manager), Riccardo Silvestri (responsabile comunicazione), Claudio Del Guerra, Alessio Fasano e Andrea Patti (staff logistica), Gabriele Pignieri, Stefano Montanari, Matteo Grazzini, Guido Guidotti, Federica Parra, Andrea Moretti e Cataldo Graci (staff sanitario), Filippo Inzaghi (allenatore), Lorenzo Ferrari, Daniele Cominotti, Luca Alimonta, Mirko Barbero, Leonardo Baldini, Maurizio Pugliesi, Miguel Veloso, Simone Baggio e Maurizio D’Angelo (staff tecnico), Beppe Vannucchi (direttore addetto agli arbitri), Bruno Sabatini (segretario sportivo), Ivan Sarra (team manager), Ferdinando Bennardo (responsabile scouting), Davide Vaira (direttore sportivo), Daniele Freggia (direttore organizzativo), Giovanni Corrado (direttore generale), Giuseppe Corrado e Alexander Knaster (proprietà Pisa SC).

Leonardo Loria, Nicolas Andrade e Adrian Semper (portieri); Antonio Caracciolo (capitano), Giovanni Bonfanti, Arturo Calabresi, Simone Canestrelli, Alessio Castellini e Adrian Rus (difensori); Oliver Abildgaard, Samuele Angori, Tomas Esteves, Malthe Hojholt, Mehdi Leris, Marius Marin, Gabriele Piccinini, Leonardo Sernicola, Markus Solbakken, Christian Sussi e Idrissa Touré (centrocampisti); Alessandro Arena, Tommaso Ferrari, Alexander Lind, Henrik Meister, Stefano Moreo, Olimpiu Morutan, Matteo Tramoni ed Emanuel Vignato (attaccanti).

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

