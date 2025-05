Inclusione, a Certaldo arriva la 'Skarrozzata'

Certaldo si prepara ad accogliere un evento che pone al centro l'inclusione e la partecipazione. L'Associazione Genitori Ragazzi Disabili e l'Officina Nonviolenta di Certaldo invitano la cittadinanza alla SKARROZZATA, una passeggiata molto particolare, aperta a tutti, con l'obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sull'accessibilità e favorire l'integrazione sociale.

La SKARROZZATA si svolgerà sabato17 maggio 2025, dalle ore 16:00 alle ore 20:00. L'iniziativa offre ai partecipanti l'opportunità di "skarrozzare", ovvero di sperimentare la mobilità su sedia a rotelle, al fine di comprendere le sfide quotidiane affrontate da coloro che incontrano barriere architettoniche. I partecipanti si raduneranno in Piazza della Libertà e prenderanno parte a una passeggiata che si snoderà per le vie di Certaldo, per poi fare ritorno al punto di partenza dove si terrà un momento di condivisione. La SKARROZZATA è frutto della collaborazione tra l'Associazione Genitori Ragazzi Disabili e l'Officina Nonviolenta di Certaldo, con il patrocinio del Comune di Certaldo e della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa. L'evento vede anche il prezioso contributo di diverse realtà del territorio: l'Associazione Vorreiprendereiltreno, la Misericordia di Certaldo, i Soci COOP e l'Officina Ortopedica OTTOBOCK. Si segnala inoltre l'adesione di altre associazioni e gruppi: Associazione Athos, Croce Rossa Italiana, Auser, PROCIV, Sindacato Pensionati Italiani (SPI) e la Comunità Educante del progetto VICEVERSA.

La manifestazione è arricchita dalla partecipazione della Street Band "PULSAR", un gruppo di giovani percussionisti che si esibirà con strumenti non convenzionali, contribuendo a creare una atmosfera festosa e coinvolgente.

Gli obiettivi della SKARROZZATA sono diversi e molto importanti. L’intento di tutti è quello di sensibilizzare sia i cittadini che le istituzioni, per far capire quanto sia fondamentale l'accessibilità e quanto le barriere architettoniche possano essere un ostacolo reale nella vita di molte persone: non sono solo un dettaglio, ma un problema che limita la libertà e l'autonomia delle persone con disabilità. In secondo luogo, è un'occasione per promuovere concretamente l'inclusione. L'idea è quella di far sentire le persone con disabilità e a mobilità ridotta parte integrante della comunità. Attraverso un'esperienza condivisa, l'intento è quello di creare empatia, di mettersi nei panni degli altri e di comprendere meglio le loro esigenze.

Il Sindaco di Certaldo, Giovanni Campatelli, esprime il pieno sostegno dell'amministrazione comunale: "L'amministrazione supporta la SKARROZZATA in quanto ne condivide gli intenti e le finalità. Coglieremo questa occasione per raccogliere le osservazioni e le impressioni dei partecipanti attraverso un questionario e le informazioni raccolte saranno utilizzate per avviare un percorso di collaborazione con la cittadinanza finalizzato all'aggiornamento e alla revisione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). A breve, il Comune renderà noto il canale online attraverso il quale i cittadini potranno segnalare le barriere architettoniche presenti sul territorio”.

“Puntiamo al coinvolgimento attivo di tutta la comunità, una occasione per celebrare insieme la diversità, per rafforzare il senso di appartenenza e per dimostrare che la partecipazione di tutti è essenziale per costruire una società più giusta e accogliente” – l’invito dell’assessore all’istruzione e all’educazione Romina Renzi.

Il programma:

Ore 16:00 - Inizio dell'evento in Piazza della Libertà con l'esibizione della Street Band "PULSAR".

Successiva passeggiata per le vie di Certaldo.

Momento di condivisione e riflessione al rientro in Piazza della Libertà.

Esibizione conclusiva della Street Band "PULSAR".

Ore 18:00: Merenda e cena di beneficenza a cura della Misericordia di Certaldo.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

