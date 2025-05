Intitolata la sala lettura della residenza universitaria Calamandrei al professor Antonio Moro

La sala lettura della residenza universitaria Calamandrei del DSU Toscana è stata oggi intitolata ad Antonio Moro, professore di probabilità e statistica matematica dell’Università di Firenze, scomparso nel gennaio di questo anno.

La cerimonia è stata presenziata dalla rettrice Alessandra Petrucci e dal presidente dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario Marco Del Medico.

Nato nel 1938 a Bassano del Grappa, Antonio Moro, ha cominciato la carriera accademica negli anni ’60 come assistente, ed ha insegnato a Scienze matematiche, fisiche e naturali e a Ingegneria. È stato docente di Analisi matematica e di Calcolo delle probabilità, disciplina su cui si era perfezionato negli Stati Uniti e che ha promosso anche in campo applicativo.

Brillante ricercatore e apprezzato didatta, Moro ha partecipato attivamente alla vita dell’Ateneo: è stato membro del Consiglio di amministrazione, presidente dell’Opera universitaria e responsabile di varie commissioni didattiche. Per oltre 15 anni è stato segretario del Centro internazionale matematico estivo (CIME), creato da Giovanni Sansone nel 1954 come strumento scientifico di particolare prestigio per portare i giovani ricercatori italiani a contatto con i migliori cultori della matematica a livello internazionale.

