La scuola dell’infanzia Albero Azzurro va al cinema

Il 07 maggio 2025 il plesso della scuola dell’infanzia Albero Azzurro (otto sezioni) dell’istituto comprensivo di Santa Croce sull’Arno si è recato al cinema Lami. Un’esperienza unica, una proposta educativa che vuole accompagnare i bambini e le bambine in età prescolare in una prima esperienza artistica e culturale, quella dell’incontro con il film nel luogo da esso rappresentato, la sala cinematografica.

Grande organizzazione e responsabilità da parte delle maestre, ma tutto ampiamente ripagato dai volti meravigliati e felici dei bambini, catturati dal grande schermo alla visione del film Buffalo Kids. Un ringraziamento va al personale del cinema Lami, all’amministrazione comunale, ai servizi educativi, in particolare ad Antonella Donati per l’organizzazione e la disponibilità dimostrata, alla nostra dirigente scolastica Laura Cascianini per aver approvato il nostro progetto e per il sostegno e l’aiuto.