"Lo sport è gioco", oltre 190 persone all'iniziativa tra inclusione e divertimento ad Avane

Grande successo per l'evento "SOCIAL SPORT: Lo Sport è Gioco", organizzato dal Centro Giovani Aperto (CGA) gestito dalla coop. Il Piccolo Principe di Empoli con il patrocinio del Comune di Empoli, all'interno del progetto "PGS Sport Insieme: un semplice S.I. per la coesione" realizzato dalle Polisportive Giovanili Salesiani, con il contributo del Dipartimento dello Sport - Consiglio tra i partner Decathlon di Empoli e PGS Toscana e le varie associazioni sportive del territorio.

La giornata, che si è tenuta Giovedì 8 Maggio presso il Centro Giovani Avane, in Via Magolo, 32 a Empoli, ha visto la partecipazione entusiasta di oltre 190 persone di tutte le età, dai 10 ai 75 anni, con un unico denominatore riportare al centro dello sport il gioco e lo sport come strumento di inclusione per tutti.

L'iniziativa ha offerto un ricco programma di attività che ha coinvolto attivamente la comunità empolese. Il pomeriggio si è aperto con un partecipato Focus Group dal titolo "Dallo sport inclusivo al social sport", che ha visto la presenza di 40 persone desiderose di confrontarsi sull'evoluzione del concetto di sport e sul suo ruolo fondamentale nella costruzione di una società più inclusiva.

A seguire, l'Attivazione Spazi Social Sport ha animato l'area esterna del Centro Giovani Avane, coinvolgendo ben 150 persone in diverse attività sportive inclusive e divertenti, dal tchoukball, al Floorball, al Calcio sociale, Pallavolo, Basket, il volley square e la gabbia di calcio. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di sperimentare in prima persona il piacere del movimento condiviso, abbattendo barriere e creando momenti di socializzazione e allegria.

La giornata si è aperta con un grande cerchio di unione simbolico, un momento conviviale in cui è stato riconosciuto lo spirito di partecipazione e l'entusiasmo di coloro che si sono distinti per la loro capacità di coinvolgere gli altri nelle attività proposte. L'evento "SOCIAL SPORT: Lo Sport è Gioco" si conferma un'importante iniziativa per la comunità empolese, capace di promuovere i valori dello sport come strumento di unione e inclusione intergenerazionale. La numerosa partecipazione testimonia il forte interesse del territorio per attività che mettono al centro il benessere, la socializzazione e il divertimento accessibile a tutti.

Fonte: Cooperativa Sociale Il Piccolo Principe

