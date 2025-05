Maggio nei musei, dalla storia delle vetrerie ai giochi di ruolo tra i fossili

Il maggio ai Musei di Empoli continua con tante iniziative aperte a grandi e piccini. Come ogni anno i Musei di Empoli partecipano alla rassegna regionale Amico Museo con due iniziative gratuite: una visita tematica rivolta agli adulti al Museo del Vetro e una divertente esperienza per i più piccoli al Museo Paleontologico. Ecco gli appuntamenti:

Sabato 24 maggio, ore 16:30

Museo del Vetro di Empoli

TRA LUCE E MEMORIA: SULLE TRACCE DELLE VETRERIE EMPOLESI

Una passeggiata al Museo del Vetro per ricostruire il volto di Empoli e il suo territorio, un dialogo sulla finestra del passato alla riscoperta dei luoghi del lavoro che hanno contribuito a costruire la storia cittadina e la memoria collettiva.

Target: adulti

Durata 1h

Costo: gratuito

Prenotazione: obbligatoria (tel. 0571 757067 – empolimusei@comune.empoli.fi.it )

Sabato 31 maggio, ore 16.30

Museo Civico di Paleontologia

C'ERA UNA VOLTA... LA TERRA!

Un viaggio nel tempo tra fossili, mari scomparsi e animali preistorici per scoprire com'è cambiato il nostro paesaggio. Al Museo paleontologico, i bambini esploreranno la storia geologica ed evolutiva della Toscana, tra montagne che erano fondali marini e creature ormai estinte.

Target: bambini da 6 a 11 anni

Durata 1h30

Costo: gratuito

Prenotazione: obbligatoria (tel. 0571 757067 – empolimusei@comune.empoli.fi.it )

Oltre a queste, sempre nel mese di maggio, domenica 25, è in programma al Museo della Collegiata di Sant’Andrea l’ultimo appuntamento di Famiglie al Museo iniziativa che da marzo ha condotto decine di famiglie alla scoperta dei nostri musei.

Domenica 25 maggio, ore 16.30

Museo della Collegiata

GLI INGREDIENTI DELL’ARTE

Dopo aver osservato gli affreschi del nostro museo esploreremo le materie prime necessarie per la realizzazione di un affresco e come combinare questi ingredienti per ottenere una malta ideale, capace di garantire la durata e la vivacità dei colori nel tempo.

Target: bambini da 6 a 11 anni

Durata 1h30

Costo: € 15 per ogni famiglia

Prenotazione: obbligatoria (tel. 0571 757067 – empolimusei@comune.empoli.fi.it )

Dopo le iniziative per bambini e ragazzi, quest'anno i musei si avventurano nelle iniziative dei giochi di ruolo per adulti dal vivo. Una novità assoluta al Museo Civico di Paleontologia in occasione della Notte Europea dei Musei. Sabato 17 maggio alle 21 si terrà Una notte al Museo – La Città Perduta: un piccolo gruppo di persone potrà accedere al Museo in notturna e partecipare a una misteriosa avventura con enigmi da risolvere per poter guadagnare nuovamente l’uscita! L'evento è realizzato in collaborazione con la libreria Nessundove.

Sabato 17 maggio, ore 21.00

Museo Civico di Paleontologia

UNA NOTTE AL MUSEO - LA CITTÀ PERDUTA

Nel cuore di un prestigioso museo paleontologico, un gruppo di esperti è invitato a partecipare a una speciale notte di studio per celebrare il ritrovamento di un fossile unico: un frammento di una creatura mai catalogata, risalente a un'epoca inconcepibile. Durante l'evento, emergono dettagli inquietanti: il fossile sembra essere collegato a una civiltà perduta e a culti arcaici che trascendono la comprensione umana. Misteriose incisioni sul fossile e documenti segreti ritrovati nei depositi del museo indicano l'esistenza di una creatura primordiale dormiente, un'entità collegata alla "fine dell'evoluzione".

Target: dai 25 anni in su

Durata: min. 2 ore

Costo: gratuito

Prenotazione: necessaria (tel. 3517738928 - info@librerianessundove.it)

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa