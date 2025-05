Montopoli celebra Menotti Pertici: arte, memoria e paesaggio

Grande partecipazione e profonda emozione sabato 10 maggio nella sala consiliare di Montopoli per la conferenza: “Menotti Pertici. Arte e memoria di un pittore montopolese”, promossa dall’Associazione Culturale “Arco di Castruccio” e dall'Università Popolare “Ignazio Donati” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Montopoli in Val d’Arno.

Dopo i saluti istituzionali della sindaca Linda Vanni, della presidente dell'Arco di Castruccio Cristina Scali e del presidente dell'Università Popolare Paolo Tinghi, lo storico d’arte Ilario Luperini ha tenuto un intervento appassionato sull’importanza dell’opera di Pertici, artista profondamente legato al territorio, troppo a lungo trascurato dal panorama nazionale.

Molto toccanti le testimonianze della figlia Rita Pertici e di Enzo Castellacci, che da ragazzo lo conobbe e ne ha ricordato con commozione la figura. L’assessore alla cultura Marzio Gabbanini ha presentato la cartella con cinque riproduzioni di opere dell’artista, raffiguranti scorci di Montopoli degli anni ’30 -'40: un omaggio alla bellezza del borgo e un futuro biglietto da visita del Comune per promuovere il territorio. La cartella è stata realizzata per essere un dono per presentare Montopoli. Una sorta di assaggio artistico che possa rendere omaggio alla ricchezza culturale del territorio.

«Crediamo che la cultura – ha affermato la sindaca – sia uno degli strumenti più forti per raccontare la storia, le bellezze e le potenzialità del nostro territorio. Menotti Pertici è la voce poetica di un paesaggio che parla ancora oggi».

La sala gremita ha testimoniato l’interesse e l’affetto della comunità per un’iniziativa che unisce arte, identità e futuro.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa

