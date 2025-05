Evento coi vini israeliani alla Mostra del Chianti: scoppia la polemica a Montespertoli

Polemica per la Mostra del Chianti di Montespertoli, prima ancora che la 67esima edizione sia allestita. Il motivo è da ricercare nella presenza di vini di Israele alla rassegna, in programma tra fine maggio e inizio giugno.

La Rete Antifascista di Montespertoli ha puntato il dito sulla presenza dei vini del deserto di Ramat HaNegev, prodotti in Israele a pochi chilometri da Gaza, in Palestina, una terra martoriata dal conflitto tra le due parti. L'evento coi vini israeliani è in programma per il 1 giugno alle 18.

Dalla Rete è arrivata una lettera aperta al sindaco montespertolese Alessio Mugnaini: "Leggiamo dell'incontro 'Sfumature di Rosso', quando si svolgerà un confronto con i vini del deserto di Ramat HaNegev, prodotti vicino a Gaza. Come Lei saprà, Gaza è una città Palestinese, completamente rasa al suolo con oltre 50 mila morti, di cui 20 mila bambini (dati ONU). Tutto questo a opera dei bombardamenti israeliani".

"Egregio Sindaco, Le chiedo di annullare questo evento, nel rispetto del Popolo Palestinese, nel rispetto della sua Dignità e del Diritto Internazionale.

E nella giusta condanna di Israele" continua la lettera al primo cittadino. La richiesta della Rete Antifascista è stata rilanciata su Facebook da Empoli per la Pace.

L’Associazione Amici di Israele di Firenze ha deciso di rispondere con una nota. "Abbiamo con stupore e sconcerto l’iniziativa di qualcuno che in rete sta facendo girare l’appello al Sindaco di Montespertoli di annullare la 67esima festa del vino perché ha come protagonista nella giornata del 1 Giugno alle ore 18 il vino prodotto in Israele e precisamente a HaRamat Neghev" si legge, anche se in realtà nella nota della Rete si chiedeva solo di annullare l'evento del 1 giugno e non tutta la festa.

"Gli estensori dell’appello – commenta Kishore Bombaci, Presidente dell’Associazione – con il pretesto della tutela del popolo palestinese si accodano alla propaganda ormai stantia tipica dei propal, invocando addirittura l’annullamento di eventi che niente hanno a che vedere c con la politica internazionale. La strategia del boicottaggio rappresenta un leitmotiv nella propaganda propalestinese che nasconde una ostilità inaccettabile nei confronti di Israele e dei suoi prodotti, peraltro confezionati grazie all’opera di lavoratori israeliani. Siamo esterrefatti da questa opera di continua mistificazione della realtà".

Bombaci infine fa sapere di aver inviato una lettera al sindaco Mugnaini per confermare "una iniziativa importante per il territorio di Montespertoli, senza cadere nella trappola ideologica di chi vuol fare della propaganda a spese della comunità locale".

