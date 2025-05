Netturbino trova per caso un fucile alle Cascine

Un addetto alle pulizie ha rinvenuto casualmente un fucile, avvolto in una busta, all’interno del parco delle Cascine a Firenze nella giornata di ieri. Dopo la scoperta, l’uomo ha contattato il numero di emergenza 112. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato, che ha preso in consegna l’arma. Il ritrovamento è avvenuto in circostanze fortuite e non sono stati diffusi al momento ulteriori dettagli sull'origine del fucile o sul luogo esatto del ritrovamento all’interno del parco. La questura ha avviato indagini per chiarire la provenienza dell’arma e accertare eventuali collegamenti con fatti di cronaca recenti.

