Orientamento all’Artigianato: CNA coinvolge 200 studenti nel cuore dell’artigianato del Mugello

Si è chiusa nei giorni scorsi la seconda edizione di "Orientamento all’Artigianato", l’iniziativa di CNA Mugello realizzata grazie al sostegno dell’Unione dei Comuni del Mugello nell’ambito del Progetto Educativo Zonale P.E.Z.*

Nata come esperienza pilota in un solo Comune, ha saputo crescere rapidamente fino a coinvolgere circa 200 studenti delle seconde classi delle scuole medie di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo, Vicchio e Dicomano.

Un percorso pensato per affrontare quattro sfide cruciali: contrastare il divario tra domanda e offerta di lavoro, valorizzare un Mugello che va oltre l’immagine tradizionale di terra agricola, restituire valore e dignità al lavoro manuale e favorire il dialogo tra scuola e impresa.

Durante il percorso, i ragazzi non si sono limitati alle attività in aula, dove teoria e pratica si sono intrecciate grazie agli imprenditori-tutor Stefano Parrini (pelletteria), Simone Rocchi (lavorazione del legno) e Simone Caiazza (pasticceria), ma hanno anche vissuto esperienze dirette all’interno di alcune aziende eccellenza del territorio: Galeotti srl (meccanica di precisione, Scarperia e San Piero), Pulmart srl (coltelleria e posateria, Borgo San Lorenzo), Falegnameria Bazzi (arredamenti artigianali in legno, Vicchio), Stefano Parrini (pelletteria artigianale, Vicchio) e F.lli Latini srl (lavorazioni metalliche, Scarperia e San Piero).

Un contatto diretto con il mondo produttivo che si è arricchito con un laboratorio di pasticceria presso l’agenzia formativa Proforma, dove gli studenti hanno potuto mettere letteralmente le mani in pasta e sperimentare con creatività.

Gli oggetti realizzati durante i laboratori saranno esposti nella mostra "Artigianato in scultura", aperta al pubblico dal 24 al 31 maggio presso il Comune di Borgo San Lorenzo (piazza Dante 2, ingresso libero, orario apertura Comune).

"Crediamo fortemente nel valore di un’educazione che sa guardare oltre i banchi di scuola - commenta il Presidente di CNA Mugello, Raffaele Cacciapuoti - Il nostro territorio ha un'anima artigiana ricca e innovativa, che merita di essere conosciuta e rilanciata. Dare ai giovani l’occasione di scoprire queste realtà significa costruire le basi per un futuro più solido, più consapevole e profondamente legato alle radici del nostro saper fare ed allontanare il rischio, sempre più reale, di perdere alcuni mestieri che, non avendo più un'attrazione tra i giovani, rischiano di scomparire quando i nostri attuali artigiani decideranno di andare in pensione”.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate