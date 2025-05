"Abbattiamo muri, tessiamo futuri", a giugno a Prato torna il Toscana Pride

Abbattiamo i muri, tessiamo futuri. È questo il claim del manifesto del Toscana Pride 2025, realizzato da Agnese Puccinelli. Sabato 21 giugno a Prato migliaia di persone attraverseranno le strade di Prato per rivendicare più diritti e meno privilegi.

E sarà proprio questa rabbia, l'ariete con il quale le persone queer abbatteranno tutti i muri. Quelli creati da un sistema patriarcale e capitalista che precarizza le esistenze delle persone oppresse, non conformi e non previste. I muri dell'odio, del pregiudizio e dell’indifferenza, che le spingono al margine, lontano dal centro dove si decide sui loro corpi e sulle loro vite senza di loro. I muri che le separano dai loro diritti.

"La rabbia e la gentilezza sono gli strumenti della nostra rivoluzione queer. Sogniamo spazi aperti e sconfinati, condivisi, dove dalle intersezioni tra le differenze si generano nuove possibilità, dove il futuro è tessuto da infinite mani che cooperano per il bene collettivo, per l'equità, per un modo giusto, in cui ciascuna persona possa esercitare in libertà la propria autodeterminazione. Questa nuova tela la tesseremo insieme, a Prato, il 21 giugno!" ha dichiarato Lalique Chouette, portavoce politica della manifestazione dell'orgoglio LGBTQIA+* che dal 2016 ad oggi, ha portato in piazza 150mila persone.

In un momento storico in cui le persone queer rappresentano l’imprevisto da stigmatizzare, il mostro da mettere alla gogna, il bersaglio dell’odio e della violenza - anche istituzionale – il Toscana Pride celebra la potenza delle tante identità che compongono l’universo arcobaleno, l’accoglienza come pratica politica e la bellezza della diversità dei corpi.

Il Toscana Pride è nato da un percorso politico intrapreso dalle associazioni toscane che oggi compongono il Comitato promotore: AGEDO Firenze, AGEDO Livorno Saverio Renda, Arcigay Arezzo "Chimera Arcobaleno", Arcigay Carrara "Trecento60°", Arcigay Firenze "Altre Sponde", Arcigay Livorno "L.E.D Libertà e Diritti", Arcigay Siena "Movimento Pansessuale", Arcigay Prato-Pistoia "L’Asterisco", Associazione Consultorio Transgenere (Torre del Lago), Collettivo Asessuale Carrodibuoi, Coming Out LGBTQIA+ (Valdinievole, Zona del Cuoio e Piana di Lucca), Famiglie Arcobaleno (Toscana), IREOS Comunità Queer Autogestita (Firenze), Pinkriot Arcigay Pisa, Polis Aperta, Rete Genitori Rainbow.

Si può aderire al Toscana Pride scrivendo a: segreteria@toscanapride.eu e sostenere l’evento tramite bonifico sul conto corrente IT 25P0 3069 0960 6100 0001 50545 (Banca Intesa). Intestato a: Toscana Pride.

Fonte: Toscana Pride