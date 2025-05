Presidio al Teresa Moda: un laboratorio con bambine e bambini per difendere il memoriale

Il gruppo di artiste e artisti ToccaUnoToccaTutti (toccaunotoccatutti.net) ha attivato un laboratorio per bambine e bambini presso il presidio in difesa del Memoriale per le vittime del rogo di Teresa Moda.

Il gruppo, nato nel 2021 in sostegno alle lotte del Movimento 8x5, utilizza gli strumenti dell'arte per intervenire nella realtà e nel territorio, in relazione alle persone che lì vivono e lavorano, e alle comunità che lottano per il "diritto a una vita più bella".

Dal laboratorio è scaturito un intervento che durante il fine settimana ha utilizzato la pittura per decorare con dei motivi floreali il Memoriale.

Il presidio al Teresa Moda prosegue a oltranza, per portare la proprietà dei capannoni circostanti a un tavolo negoziale a garanzia del fatto che il Memoriale non venga nuovamente distrutto, come già avvenuto nelle scorse settimane. La memoria di quelle operaie e di quegli operai che hanno perso la vita nei capannoni del supersfruttamento deve essere difesa. Il Memoriale di via della Toscana è un monito per la città: un luogo di ricordo vivo, perché quella strage non si ripeta mai più.

Fonte: SUDD • Sindacato Unione Democrazia Dignità COBAS

