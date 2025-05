Rinnovo delle cariche e celebrazioni per la Società Storica della Valdelsa

Domenica 11 maggio, nella Sala Rossa del Municipio di Castelfiorentino, proprio nel comune in cui la prestigiosa Società fu fondata nel lontano 1892, si è svolta l’Assemblea ordinaria dei Soci della Società Storica della Valdelsa.

Dopo un articolato bilancio del triennio appena concluso (2022-2025), caratterizzato da progetti, convegni e iniziative svolti in diversi comuni valdelsani e di pregevoli pubblicazioni avvenute e in corso di stampa dei quali in particolare ha fatto cenno il Direttore della “Miscellanea”, Paolo Cammarosano, la presidente, Sabina Spannocchi, ha ringraziato per la determinante collaborazione il consiglio uscente e in particolare l’Ufficio di Presidenza, composto da Fabio Dei, Enzo Linari e Franco Ciappi. Spannocchi nel corso dell’assemblea ha ricordato con profonda stima la perdita di Mario Caciagli, politologo di chiara fama, autore di tanti contributi nei volume della “Miscellanea” e della “Biblioteca della Miscellanea”, nonché componente del Comitato Scientifico della rivista, e del consigliere Giovanni Parlavecchia, personalità di straordinaria cultura e dal non comune senso delle Istituzioni, promotore e anima tra l’altro del riuscitissimo convegno sulla strada ferrata svoltosi a Colle di Val d’Elsa nel 2023, e al quale era particolarmente legata.

Momento cruciale dell’assemblea sono state le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, che hanno visto la conferma di Sabina Spannocchi, come presidente, e di un nuovo Consiglio Direttivo composto per lo più da professionisti con riconosciuta formazione storica, storico-artistica, letteraria, archeologica e antropologica (Patrizia Agnorelli, Sabrina Bartali, Luciana Cambi, Giacomo Cencetti, Roberto Cetti, Franco Ciappi, Claudia Corti, Fabio Dei, Laura Galgani, Barbara Gelli, Graziella Giapponesi, Patrizia La Porta, Enzo Linari, Marco Marchi, Giuseppe Rigoli, Renio Rosi, Sabina Spannocchi).

Al termine dell’assemblea Fabio Dei ha presentato gli atti del Convegno del 2022 Dall’artigianato medievale all’industria moderna (Colle Val d’Elsa) i cui atti sono stati pubblicati sulla rivista della Società, “Miscellanea Storica della Valdelsa”, Anno CXXIX, 2023, 2 (345).

Dopo un brunch presso Corale, con la guida di Enea i soci hanno visitato la mostra Astrattismo. Un viaggio nel tempo presso Cambio Centro Culturale di Castelfiorentino.

La Società Storica della Valdelsa ringrazia sentitamente l’Amministrazione di Castelfiorentino per la concessione della Sala Rossa per l’Assemblea e esprime profonda gratitudine nei confronti della sindaca, Francesca Giannì, e dell’assessore alla Cultura, Franco Spina (entrambi nuovi nostri soci), per aver assistito per l’intera durata all’assemblea. Ringrazia inoltre Maria Cristina Giglioli, coordinatrice di Cambio Centro Culturale, e Alice Vignoli insieme a Enea.

Ma il grazie più grande lo rivolge a tutte le socie e i soci presenti e futuri che credono e continueranno a credere nell’importanza e nel valore della Storia.

Fonte: Società Storica della Valdelsa

