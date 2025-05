Riprende persone e bambini col cellulare al parco dove c'era la ex con i figli, arrestato

Nel pomeriggio di domenica 11 maggio, la Polizia di Stato di Firenze ha arrestato un 42enne di origine serba nei giardini pubblici "Leonardo Da Vinci", in via Circondaria. L’intervento è scattato dopo la segnalazione di una visitatrice al 112, che ha notato l’uomo intento a riprendere con il cellulare persone nel parco, inclusi bambini. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno identificato l'uomo, che ha tentato inutilmente di allontanarsi mostrando nervosismo.

Dai controlli è risultato destinatario di un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla sua ex compagna e ai loro cinque figli, misure imposte dopo un arresto per maltrattamenti avvenuto a febbraio. Al momento dell’intervento, la donna – 36enne di origine macedone – si trovava inconsapevolmente nel parco con alcuni dei figli. L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa di ulteriori disposizioni dell’autorità giudiziaria. Si ricorda che la sua responsabilità dovrà essere accertata nel corso del processo e vige per lui la presunzione di innocenza.

