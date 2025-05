Rubano zaini a due stranieri alla stazione di Firenze, un arresto e una denucnia

Giovedì mattina, la Squadra di Polizia Giudiziaria della Polfer di Firenze ha condotto un’operazione mirata contro i furti ai danni di viaggiatori nella stazione di Santa Maria Novella, arrestando un 25enne algerino e denunciando un 21enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine per episodi simili.

I due uomini sono stati notati dagli agenti in servizio antiborseggio mentre, appena scesi da un treno ad alta velocità proveniente da Napoli, si allontanavano rapidamente con due zaini in spalla per poi tentare di salire su un altro treno diretto a Roma. Il loro comportamento sospetto ha spinto la polizia a seguirli e a fermarli per un controllo, durante il quale i giovani non sono stati in grado di spiegare la provenienza degli zaini.

Le successive verifiche hanno permesso di identificare i legittimi proprietari degli zaini: un turista tedesco e una giovane del Kazakistan, entrambi ignari del furto subito. La querela sporta dal turista tedesco ha consentito l’arresto del 25enne, che è stato portato davanti al Tribunale di Firenze. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto per lui il divieto di dimora nel capoluogo toscano. Il secondo giovane, per il quale non era ancora arrivata la denuncia della vittima, è stato denunciato a piede libero.

Il turista tedesco ha potuto recuperare il giorno seguente il proprio zaino, contenente effetti personali del valore di circa 500 euro. I due fermati risultano aver fornito false generalità in precedenti occasioni.

