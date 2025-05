Santa Maria a Monte, è possibile presentare domanda per il Bonus sociale idrico

Si comunica che sul sito del Comune di Santa Maria a Monte, a partire dal 12 maggio 2025 fino all’11 giugno 2025 ore 13:00, è possibile presentare domanda per il Bonus sociale idrico integrativo per l'anno 2025 (consumi 2024), in attuazione del regolamento regionale AIT in vigore dal 1° marzo 2024.

Il bando, il modulo per la domanda e l’allegato per le utenze sono scaricabili dal sito del Comune di Santa Maria a Monte.

I contributi saranno erogati mediante decurtazione delle fatture future, emesse in favore dell’intestatario dell'utenza, che dovrà obbligatoriamente far parte del nucleo familiare del richiedente, salvo in caso di utente indiretto.

In caso di utenze condominiali o aggregate, l'agevolazione potrà essere erogata attraverso deduzione delle bollette intestate all'utenza o tramite rimessa diretta (assegno o bonifico) all'utente indiretto.

La domanda può essere presentata nei seguenti modi:

Consegna a mano presso l’Ufficio Sociale dalle 9:00 alle 13:00 il martedì e il giovedì, e dalle 15:00 alle 17:00 del giovedì, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Per mezzo posta raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Santa Maria a Monte, Piazza della Vittoria 47, 56020 Santa Maria a Monte. In tal caso farà fede la data del timbro di arrivo.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili al servizio postale.

Per informazioni contattare il Servizio Sociale:

Tel. 0587/261663 – Email: sociale@comune.santamariaamonte.pi.it

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa