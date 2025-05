Sindaco pranza alla mensa della 'Aleramo' di Spicchio: "Servizio di alto livello"

Sindaco e assessore alla scuola hanno fatto visita questa mattina, mercoledì 7 maggio 2025, alla mensa della scuola primaria ‘Sibilla Aleramo’ di Spicchio.

Dopo la visita alla ‘Galilei’ nel capoluogo, nei mesi scorsi, Daniele Vanni e Francesco Marzocchini hanno provato in prima persona anche il servizio di refezione scolastica curato dalla Cirfood nella frazione vinciana, promuovendolo a pieni voti.

La verifica dei servizi di funzionalità e qualitativi della mensa scolastica nei plessi del Comune di Vinci continua a produrre ottimi risultati, dovuti anche alla massima attenzione dell’azienda fornitrice nei confronti dell’intero servizio, dalle cucine del centro di cottura in Via Provinciale di Mercatale fino alle tavole dei bambini.

Piccoli utenti che sfiorano le 700 unità per l’anno scolastico in corso e che per quello precedente, il 2023/2024, sono stati serviti con 12.500 pasti al mese, oltre agli 800 pasti mensili destinati invece agli insegnanti. Dati, questi, che si riferiscono al totale di alunni e insegnanti delle scuole che vanno dalla materna alla fine del ciclo delle elementari.

La visita ha anche avuto lo scopo di confermare il confronto fra l’amministrazione comunale, la commissione mensa e la ditta che si occupa del servizio per continuare a migliorarlo e trovare tutti insieme una linea comune che soddisfi le esigenze degli utenti, “questo anche grazie alla disponibilità della Cirfood a un continuo dialogo, che non fa altro che migliorare un servizio che troviamo già di alto livello”, come hanno tenuto a ribadire Daniele Vanni, sindaco di Vinci, e l’assessore Marzocchini (che per il Comune di Vinci detiene la delega all’istruzione).

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa