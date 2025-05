Mattinata di treni in ritardo o cancellati, rallentamenti anche a Empoli

Mattina di treni in ritardo fino a un'ora o cancellati sulla linea del nodo di Firenze. Poco dopo le 7 Rfi riportava il rallentamento della circolazione ferroviaria, poi in ripresa alle 8.45, in prossimità di Firenze Rifredi a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari. Comportata la riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per la ripresa del traffico ferroviario.

Come anticipato, l'aggiornamento delle 8.45 evidenzia la graduale ripresa della circolazione ferroviaria. La mobilità ha subito rallentamenti fino a 60 minuti, variazioni o cancellazioni nel nodo di Firenze. Una situazione che si è verificata anche alla stazione di Empoli, con cancellazioni e ritardi dei treni sulla linea, anche in direzione Pisa e Livorno.

Ore 11.30, circolazione tornata regolare

Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, la circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze è tornata regolare dalle 11.30. Questo l'ultimo aggiornamento di Rfi che riporta anche gli effetti sulla mobilità ferroviaria: treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito rallentamenti fino a 60 minuti, cancellazioni e limitazioni sul percorso per alcuni Regionali.

